Komšić objasnio razloge za napuštanje “šestorke”: Bitku za članstvo u NATO-u smo dobili, sada je na redu izborni zakon (VIDEO)

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider Demokratske fronte Željko Komšić večeras je na gostovanju u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na Face TV-u objasnio razloge za napuštanje “šestorke” u kantonu Sarajevo i koaliranju sa SDA i SBB-om.

Komšić je naglasio da je nakon formiranja vlasti na njegovo insistiranje na poziciju premijera imenovan čovjek iz Naše Stranke – Edin Forto, ali da je vremenom postalo evidentno da tu poziciju obnaša čelnik Naroda i pravde Elmedin Konaković, koji je također predsjedavajući Skupštine KS.

“Kada je formirana vlast u kantonu Sarajevo na moje insistiranje biran je premijer iz Naše Stranke, a oni su imenovali Edina Fortu. Učestvovali smo u vlasti i podržavali sve što je išlo dobro. Nakon tri do četiri mjeseca već se vidjelo da zapravo Forto nije premijer, već je to Elmedin Konaković i da sve ono što on radi i traži prolazi”, rekao je Komšić.

Kako je kazao, prije osam mjeseci je prijateljima iz međunarodne zajednice, koji su stali iza vlade, sugerisao da bi bilo dobro da pojačaju Fortin kapacitet i objasnio da nije dogovoreno da Konaković bude predsjedavajući Skupštine a istovremeno premijer. Oni su tada rekli da su upoznati sa situacijom i da rade na rješavanju problema.

“Nakon par mjeseci ponovila se priča, govorili su da pokušavaju ojačati Fortu, a zatim se počinju dešavati čudne stvari. Naime, Vlada počinje donositi odluka da se ono što je diskreciono pravo po zahtjevu Konakovića prebacuje njemu. To raste do cifre od 500.000 do 600.000 KM. Pitali smo se zašto to rade i zašto se taj novac ne iskoristi u druge svrhe, a odgovor je bio da Konaković to traži i da je potrebno iz različitih razloga. Kada pogledate gdje je taj novac utrošen, vidjet ćete da su kupovani stanovi vjerskim službenicima, utrošeno je na Zukorlićeve (Muamer) promocije i druge svrhe. Nakon godinu dana došlo vrijeme da se sve to zaustavi”, objašnjava predsjednik DF-a.

Hadžifejzović je naveo da su dojučerašnji Komšićevi partneri, tačnije Nikšić i Konaković, potez DF-a okarakterisali kao izdaju građanskih, lijevih ili “crvenih” ideala, te glasača koji su glasali za određene Komšićeve ideale.

Komšić naglašava da ako je to bila izdaja, onda se osjeća “ponosnim izdajnikom”.

“Ako vi nama nudite Zukorlića kao personifikaciju sistema vrijednosti u Sarajevu, onda mi nudimo Marija Nenadića kao sudar dva sistema vrijednosti. Ako je izdaja što ja biram Nenadića, sarajevskog Hrvata koji je bio u vojsci, pravio federalne i državne institucije, na račun sistema efendije Zukorlića, onda sam ja ponosan izdajnik. Glasače pustite meni, oni će reći svoje”, zaključio je Komšić.

BiH borio za ANP i članstvo u NATO-u, tu smo bitku dobili, naglasio je, kroz ‘Program reformi’ i da je sada na redu borba oko izbornog zakona.

(Kliker.info-N1)