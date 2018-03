Komšić o stavu OHR-a : Čudi me malo Inzkovo mišljenje, HDZ želi diskriminaciju, neće to dobiti!

Prema pisanju Večernjeg lista Visoki predstavnik u BiH otkrio je juče u Bruxellesu, na sastanku neformalne skupine “Prijatelji BiH” u Evropskom parlamentu, kako je njegov Ured predložio strankama u BiH dva rješenja za reformu Izbornog zakonodavstva.

U razgovoru za isti list Inzko je otkrio od čega se sastoje ta dva prijedloga.

– Prije svega čudi me malo takav stav OHR-a i ovakvo Inzkovo mišljenje, a ne znam da li on uopće ima saglasnost od zemalja članica PIC-a za ovakav stav, što je prva stvar, kazao je za Vijesti.ba predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić.

Druga stvar, navodi Komšić, stav koji iznosi Inzko je u potpunosti suprotan onome što je zvanično pravno mišljenje OHR-a po apelaciji Bože Ljubića, a koje Ustavni sud, nažalost nikada nije htio uzeti u razmatranje.

“Tako da mi tu nešto jednostavno nije usklađeno. Mislim da bi samog Inzka trebalo pitati, je li tačno da je on to rekao. Zato što rješenja koja je navodno Inzko iznio su u dubokoj suprotnosti sa ustavnim sistemom Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i u dubokoj suprotnosti sa onim što su međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine po pitanju provođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava!, smatra Komšić.

Ako je to već tako, dodaje Komšić, onda su ta rješenja diskriminirajuća.

“Vidim da se tamo navodi da u Goraždu živi dvadeset i pet Hrvata i oni ne mogu biti izabrani u Dom naroda. Sama ta rečenica govori da je riječ o diskriminaciji. Zašto ne mogu biti izabrani? Ne možete nekome ukidati pravo a nekoga stavljati u preferirani položaj, samo zato što živi u kantonu gdje živi više Hrvata”, kazao je Komšić.

Komšić je komentarišući HDZ-ovo insistiranje da se pitanje izbora delegata u Dom naroda i izbora članova Predsjedništva, premda u međunarodnoj zajednici smatraju da se izbor delegata u Dom naroda može riješiti sada i na jednostavniji način, kazao da HDZ neće dobiti ono što traži za Dom naroda ma koliko zahtjeve proširivao na izbor članova Predsjedništva.

“Nije stvar u tome šta traži HDZ, nego je stvar u tome što je to duboko diskriminirajuće, po Hrvate prije svega. Neće to dobiti! Odnosno, može dobiti jedino ako SDA pristane na to što HDZ traži, jer bi tada imali dovoljno ruku u državnom pa da izglasaju takvu vrstu zakona, mada je i to upitno jer ne znamo ko sve čini klub SDA u državnom Parlamentu. Dakle, nema ni teoretske šanse”, naglašava Komšić.

Dodaje da to što je Inzko rekao, treba dodatno provjeriti, ali ako je tačno ono što je navedeno, onda se Inzko sudara sa mišljenjem svojih pravnih stručnjaka iz OHR-a. Tako da je to jako čudno – kazao je Komšić.

On je kazao da je onakva vrsta prijedloga slična prijedlozima koji su se pojavljivali tokom posljednih razgovora predstavnika političkih stranaka pod okriljem šefa Delegacije EU u BiH.

“Slični su to prijedlozi, s tim što se sad pojavljuje novi detalj sa uvođenjem nekog elektorskog sistema, ali ovi prijedlozi su već bili na stolu”, zaključio je Komšić.

