Komšić o razgovorima u Bruxellesu: “Grlić Radman je priznao da je Hrvatska doživjela debakl!”

Šefovi diplomatija Evropske unije održat će danas u Bruxellesu strategijsku raspravu o snažnijem političkom angažiranju EU-a s partnerima na Zapadnom Balkanu, “zahuktavanju zajedničkih potencijala, partnerskom djelovanju u sučeljavanju sa svjetskim izazovima”.

Prema pisanju hrvatskih medija, EU traži od Bosne i Hercegovine da se ove godine pozabavi ključnim reformama, prije svega izmjenom Izbornog zakona. Tako, među ostalim, piše u dokumentu Evropske službe za vanjsko djelovanje, koja upravlja diplomatskim odnosima s državama izvan Unije i provodi vanjsku i sigurnosnu politiku, sastavljenom prije sastanka ministara vanjskih poslova u Bruxellesu.

Tim povodom, član Predsjedništva BiH Željko Komšić kazao je za portal Radiosarajevo-ba da raspolaže bitno drugačijim informacijama od onih koje plasiraju mediji u susjednoj Hrvatskoj.

– Koliko ja znam, a trebalo bi da znam na osnovu informacija kojima raspolažem, to, jednostavno, nije tačno! Čak, naprotiv, ministar Radman u privatnim razgovorima priznaje, kako on kaže, da je hrvatska diplomatska ofanziva doživjela debakl. Mediji pod kontrolom HDZ-a i dio medija u Hrvatskoj pokušavaju održavati privid da nije tako i, razumljivo s aspekta zaštite dostojanstva hrvatske politike i diplomatije, sanirati štetu koja je nastala zbog promašene državne politike RH prema BiH.



Prema informacijama kojima raspolažem, sada se neće donositi neki bitni zaključci u vezi s BiH. Kako će pojedini mediji, posebno oni iz Hrvatske, o tome izvijestiti, to je drugo. Mnogo se manipulira informacijama u vezi sa cijelom tom stvari. Moramo budno motriti to. I politika, i mediji, ali i intelektualci. Ovo više nije samo politička, ideološka, nego je čak i egzistencijalna borba za BiH. Svi se trebamo angažirati na poljima gdje možemo da djelujemo.

Komšić se posebno osvrnuo na njemački stav koji je vrlo jasan, a to je da se neće dozvoliti daljnja etnoteritorijalna fragmentacija i prekrajanje granica na Balkanu.



– Na to treba gledati kao na logičnu i dobru poruku. Za nas u BiH je ohrabrujuća. Etnoteritorijalni princip nije praksa ni tekovina EU. Govorim to već godinama, sad se pokazuje da smo bili u pravu mi koji smo to tvrdili. Nemoguće je približavati se EU, a pokušavati uvesti etničke izborne jedinice. To je u civiliziranom svijetu potpuno nedopustivo.

Etnoteritorijalni koncept ne može biti osnov za uređenje države ili izbornog zakonodavstva. Moramo pristupiti provođenju presuda Evropskog suda za ljudska prava, koje baš neutraliziraju etnoteritorijalni princip. Njihova implementacija vodi uvođenju standarda po kojima danas živi i funkcionira cijela EU, svaka pojedinačna zemlja EU, pa čak i sama Hrvatska – kazao je Komšić.

(Kliker.info-SB)