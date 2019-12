Komšić o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj : Milanović je mudriji i opasniji od Grabar-Kitarović

Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH, komentarisao je predsjedničke izbore u Hrvatskoj i mogući izbor Zorana Milanovića.

“Poštovati ću izbor građana Republike Hrvatske, ma kakav on bio. Što se tiče samih kandidata mislim da je Milanović mudriji. Ako ne dođe do promjene politike prema BiH, onda on kao takav može biti i opasniji. Kako god, ponavljam, poštovati ću izbor građana Republike Hrvatske”, kazao je Komšić za Slobodnu Bosnu.

Aktuelna predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i kandidat SDP-a Zoran Milanović večeras su u debati na RTL televiziji odgovarali na pitanje ko je za njih Željko Komšić.

“Gospodin Komšić je legalno, ali nelegitimno izabran član Predsjedništva BiH. On bi trebao biti ne samo etnički, nego i politički predstavnik svih Hrvata. U mojem programu je prije svega ulazak BiH u EU. Mislim da Evropa i ostatak svijeta duboko potcjenjuju stanje u toj državi i da njoj treba pristupiti na poseban način, ali pod uvjetom poštivanja svih načela, ne samo Dejtonskog ugovora, nego i prethodnih ustava BiH koji predviđaju, ne samo jednakopravnost državljana već i jednakopravnost svih naroda. Nastavit ću se boriti za pravo hrvatskog naroda bez obzira što je najmanji da bude jednakopravan u svemu s ostala dva naroda i sa svim državljanima BiH”, kazala je Grabar Kitarović.

“Kao premijer bio sam uvijek i u svakom trenutku tu za Hrvate iz BiH, cipelom na terenu, ne čizmom. Nisam tražio glasove, radili smo, intenzivno. Kad je doslovno gorjelo, bio sam dolje, niko iz HDZ-a nije bio tih dana. Komšića znam godinama i kritizirat ću ga jer smo osobno razgovarali o tome. Problem je tog legitimiteta, pa čak i legaliteta. Pitanje je koliko je to uopće u skladu sa Ustavom BiH. On bi trebao biti biran od Hrvata kao što su predstavnici talijanske ili srpske manjine u Hrvatskoj birani od Srba i Talijana”, kazao je Milanović.

(Kliker.info-N1)