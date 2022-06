Komšić o političkoj izjavi iz Brisela : Nama je dokument prihvatljiv, a pristao je i Dodik, želje iz hotelskih soba neispunjene

Ponuđeni dokument EU predsjednicima bh. parlamentarnih stranaka na kraju osmosatnog sastanka ipak nije potpisan. Član Predsjedništva BiH i predsjednik DF-a Željko Komšić kazao je da se u osnovi ne radi se o lošem dokumentu.

“Pogotovo sam zadovoljan činjenicom da se u njemu navodi potreba za implementacijom svih presuda Evropskog suda za ljudska prava, i načelno su ga prihvatile sve probosanske stranke, tj. one sa sjedištem u Federaciji BiH. Prihvatio ga je na kraju i Milorad Dodik, valjda iz straha od sankcija. Istina Dodik se mnogo mučio, prvo je prihvatio, pa odbio i na kraju prihvatio.

S druge strane nije prihvaćen od Borenovića i Nešića i Stevandić se bunio. Što se mene tiče, ako ovakva vrsta dokumenta se može iz EU tumačiti kao napredak i ako će to biti dovoljno, kako bi dobili podršku za kandidatski status, onda nemam ništa protiv. A to što su protiv oni koji dobacuju iz hotelskih soba jer se ne razgovara isključivo o njihovim željama, to je njihov problem”, kazao je Komšić nakon okončanog sastanka u Briselu sa predsjednikom Evropskog vijeća Charlesom Michelom.

Sastanku je prisustvovao i šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler.

