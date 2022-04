Komšić o izjavi Gabriela Escobara: Ako ćemo u EU ući s ovakvim ustavnim uređenjem, dajte da odmah uđemo

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić poručio je da je vrlo čudna poruka Gabriela Escobara, posebnog izaslanika američke vlade za Zapadni Balkan, koji je u utorak izjavio da se o građanskom konceptu za Bosnu i Hercegovinu može razgovarati tek nakon što ona postane članica Evropske unije.

“Escobarova izjava je vrlo čudna. Ne znam više kako da je tumačim. I on sam zna da sa ovakvim ustavnim uređenjem, ovakvom diskriminacijom koja postoji, koja je ugrađena u Ustav prema građanima vlastite zemlje, mi ne možemo u Evropsku uniju. To je jedna stvar. Druga stvar, ako je to tačno što kaže Escobar, da mi nećemo ući u Evropsku uniju sa nekim drugim ustavnim uređenjem, da ćemo ući sa ovakvim, ja ga molim da kod svojih šefova izdejstvuje da na neki način zamole ili pritisnu Evropsku uniju, da nas odmah prime u EU i punopravno članstvo”, istakao je Komšić.

Kako je kazao, to su jedine dvije stvari o kojima može da zaključi iz njegove izjave.

“Ne karikiram. Dakle, ako ćemo ući sa ovakvim ustavnim uređenjem u Evropsku uniju, pa daj da odmah uđemo, o čemu onda pregovaramo, kakve reforme, kakve presude Evropskog suda za ljudska prava, dajte da uđemo u Evropsku uniju pa da onda počnemo raditi prave stvari. Ili je možda poruka – nećete nikada ući u Evropsku uniju, jer i on zna da ovakvo uređenje zemlje nije kompatibilno sa Evropskom unijom. Šta je mislio? Šta zapravo on nama poručuje? Hoćemo li u Evropsku uniju ili nećemo nikada?”, izjavio je Komšić.

