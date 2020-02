Komšić o Dodikovom zahtjevu : Mogu imati imati razumijevanja za neka njegova stanja, ali ne mogu „raspravljati s njegovim bijesnim glistama o svemu“

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić kazao je nakon sjednice Predsjedništva da Predsjedništvo ne imenuje strane sudije u Ustavnom sudu BiH, već to čini predsjednik Evropskog suda za ljudska prava.

“Ovdje bio pokušaj Dodika da kroz procedure koje će on da intepretira kako je njemu volja da se potpuno onemogući imenovanje stranih sudija od strane predsjednika Evropskog suda. To mu neće biti dopušteno da se razumijemo. Ako neko misli da je neko naivan ovdje u zgradi i da će onemogućiti imenovanje sudija, taj se grdno vara”, kazao je Komšić nakon sjednice.



Komšić je dodao da je ovdje nešto drugo posrijedi, te da može da nasluti o čemu je riječ



“U neku ruku mogu da razumijem kolegu Dodika, on dolazi iz dijela BiH gdje je njegova riječ zakon i prva i posljednja. On se mora navići da čita dokumente, da dolazi na posao, mogao je tražiti šta hoće, ali očigledno mu je to negdje promaklo”, kazao je Komšić.



Komšić je kazao da je Dodik glasao po svim tačkama dnevnog reda, ali je bio za jednu koju smo usvojili.



“Tačku oko pomilovanja. E sad, šta su oni zaključili u NSRS, da li učestvuju ili ne to je njihova stvar, ali je činjenica da je gospodin Dodik došao na sjednicu i odlučivao”, istakao je predsjedavajući Komšić.



Komšić je potom, na novinarski upit, odgovorio na poziv svog kolege iz kolektivnog šefa države Milorada Dodika da podnese ostavku.



Podsjetimo, Dodik je ranije novinarima rekao kako je preglasan na današnjoj sjednici Predsjedništva, te da nije prihvaćen njegov prijedlog dopune dnevnog reda. Dodik je istakao da je predloženom tačkom tražio Komšićevu odgovornost „zato što je izmanipulisao predsjednika Evropskog suda za ljudska prava i javnost BiH i prekršio Ustav vezano za imenovanje novih sudija Ustavnog suda BiH“.



– Dakle, ako imate dva člana Predsjedništva, možete da preglasate treći konstututivni narod i trećeg člana Predsjedništva, možete da prekršite Ustav, da obmanete predsjednika Evropskog suda za ljudska prava i da se nikakva odgovornost ne može utvrditi. Zato mislim da je sasvim pristojno da gospodin Komšić, ukoliko ima moralnog digniteta i ukoliko mu je stalo do zemlje koju on toliko žučno pokušava da zastupa, da naravno podnese ostavku – naglasio je Dodik.



Komšić je u izjavi novinarima istakao kako može imati razumijevanja za neka Dodikova stanja, ali da ne može „raspravljati s njegovim bijesnim glistama o svemu“.



– To što se njemu ne sviđa što sam ja u Predsjedništvu, pa morat će da se strpi barem još dvije godine, a poslije ćemo da vidimo – rekao je Komšić.



Na pitanje da li je odgovorio na pismo predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, Komšić je kazao da mu se na tom pismu zahvalio i poručio mu da će nekad o tome razgovarati.



Upitan je li već razgovarao, Komšić je naveo kako ne bi učestvovao u tom razgovoru, jer se ništa ne pita.



– O čemu da pričamo? Nisu tražili mišljenje. On je nas samo obavijestio da se mijenja sudija i da je prijedlog ova gospođa koja je sad imenovana. Dakle, mi se tu ništa ne pitamo. U čemu da učestvujem? U onome o čemu se ne pitam? Ionako ne možemo da obezbijedimo gospodina Dodika za neke bitnije stvari ovdje. A gospodin Dodik, koji je isto tako bio upoznat s tom procedurom, mogao je to tražiti. Ja ne bih učestvovao u takvoj priči. Neću da se raspravljam s njim i svađam na stvarima o kojima ne odlučujem. I da mu dajem priliku da kroz nazor procedsure koje on tumači dovede do toga da ne budu imenovane strane sudije u Ustavni sud BiH – naglasio je Komšić.



Prema njegovim riječima, to se neće desiti jer „ovdje niko nije naivan“.



– Ali ja mislim da bi se on trebao pomiriti s tim. A ako misli da je nešto prekršeno, slobodno na Ustavni sud, Ustavni sud će reći sve – dodao je Komšić.

(Kliker.info-Vijesti)