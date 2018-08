Komšić o Čovićevoj čestitci Plenkoviću : Član Predsjedništva BiH je poslije Pavelića prvi “državnik” koji je ovako prodao državu!

Komšić ističe da se radi o jedinstvenom primjeru u svijetu da se kolektivni šef jedne države stavio na stranu one države koja unatoč međunarodnim konvencijama ugrožava interes države koju zastupa, i to, kako je Komšić naveo, samo formalno.

“Taj član Predsjedništva BiH prvi je državnik, državnik uslovno rečeno, poslije Ante Pavelića koji je na ovakav način prodao državu koju navodno zastupa. Kao što je Pavelić prodao Dalmaciju Talijanima, tako danas naš član Predsjedništva isporučuje Zagrebu ono što Bosni i Hercegovini pripada po Konvenciji Ujedinjenih nacija”, rekao je Komšić.

On je ponovio da zvanični Zagreb ima vlastite izvođače radova na rušenju Bosne i Hercegovine.

“Neka priča ko šta hoće, ja ću reći ono što je mnogima, ali nažalost ne još svima jasno. Dotični je samo izvođač radova na rušenju Bosne i Hercegovine čega je naručitelj susjedna Hrvatska. Zvanični Zagreb u kontinuitetu podriva integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine kao države, krši međunarodne konvencije na štetu BiH, otuđuje imovinu BiH u Hrvatskoj, vrši pritisak s ciljem da bi promjenio pravno-politički karakter Federacije, da bi mirnim putem ostvarili ono što Franjo Tuđman nije uspio ni putem Udruženog zločinačkog poduhvata. Neki kažu da ovakve ocjene nisu diplomatske. Možda i nisu, možda treba izmisliti neke nove riječi za ovo što se Bosni i Hercegovini čini”, rekao je Komšić.

“Prije jedanaest godina tadašnji premijer Hrvatske Ivo Sanader prilikom posjete Mostaru, kazao je da će se Pelješki most graditi bez obzira na stav Bosne i Hercegovine. Podsjećanja radi, tada sam rekao da je nedopustiv takav odnos hrvatskog premijera, kao i odnos prema BiH u cijelosti, te da ćemo u slučaju da se gradnja ne usaglasi tužiti Hrvatsku. Pošto ništa nije usaglašeno, a bespravna gradnja je počela, i dalje ostajem pri izrečenom. Ukoliko ikad budem u prilici da kao član Predsjedništva BiH, a pozivajući se na Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora, tužimo Hrvatsku, i ukoliko za to u Predsjedništvu budemo imali potrebnu većinu to ćemo i uraditi. Sada to nije moguće, jer u Predsjedništvu BiH sjede veleizdajnici, ali će nadam se, biti moguće još krajem ove godine”, zaključio je Komšić.

