Komšić, Nikšić i Bajrović uputili poziv : Svi u zajednički blok protiv podjela i nacionalizma (VIDEO)

Kako do bolje Bosne i Hercegovine i može li postojeće stanje biti bolje? Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić smatra da se može bolje bez obzira koliko se aktuelne vlasti upinjale da situaciju u BiH prikažu u ružišastom svjetlu kriza i nestabilnost nije bila nikada veća.

“Na državnom nivou imamo jedan privid vlasti, gdje Savez za promjene je opozicija unutar koalicije. Na nivou RS-a imamo različitu konstituciju vlasti u odnosu na državnu, a u Federaciji BiH, se ne zna o čemu se tu zapravo radi. U SDA imate podjele da više ne znate ko je dobio žuti a ko crveni karton, imate apsolutni rat između SDA i SBB-a, i imate HDZ koji ima svoje principe. Očito je kada SDA i HDZ podjele svoje interese i novac, uvijek nađu načina kako će se oko nečega svađati”

Nikšić je dodao i to da predstavnici Međunarodne zajednice bez ikakve argumentacije pričaju o uspjesima aktuelne vlasti, pa bi gospodi neko trebao reći da pogledaju izvještaj Evropske komisije koja govori o gubitku radnih mjesta, pa bi kako kaže Nikšić bilo zanimljivo vidjeti u čemu su oni vidjeli uspjehe.

Predsjednik Demokratske fronte, Željko Komšić smatra da sa konceptom po kojem rade etničke stranke BiH će samo mrcvariti.

“Da bi bilo bolje, morate imati rezultata kada je riječ o rezultatu nekih drugih političkih opcija koje nisu etničke stranke. Nažalost, sada postoji ono za što se glasalo, ali nikada nije bila situacija nestabilnija. U prošlom madatu etničke stranke su tvrdile da će sve biti bolje ako oni dođu, ili ako Dragan Čović bude član Predsjedništva, ako SDA i HDZ budu u punom kapacitetu u vlasti. Sada imaju vlast pa nikada situacija nije bila gora” , kazao je Komšić.

Predsjednik Građanskog saveza, Reuf Bajrović smatra da cjelokupna situacija može biti i gora jer je kako je naveo plan ovih vlasti da bude još gore.

“Danas smo imali izjave koje podsjećaju na ono što smo ovdje davno gledali a što je dovelo do ovoga gdje se danas nalazimo. Važno je da narod zna, da ljudi koji danas vladaju imaju samo jedan plan, a to je da stanje bude sve gore i gore i da zemlju dovedu na ivicu sukoba kako bi završili proces stvaranja polubegovskih gdje oni vladaju i gdje njihova klika ima sve u svojim rukama, a dok oni koji nisu mogu samo da idu iz ove zemlje”, rekao je Bajrović.

Bajrović ističe da je cilj ove vlasti da ubije nadu u bolje, te da je važno da ljudi koji nisu dio toga, pokažu da je potrebno sarađivati, te da se narodu da nada da je moguće uraditi neke stvari kao u prethodnom madatu koje istina nisu bile idealne ali su u odnosu u ovo kao noć i dan.

On je dodao i to da ljudi koji sada izlaze iz SDA ako imaju dobre namjere, moraju jasno reći da imaju namjeru naštetiti SDA i da više nikada neće ulaziti u bilo kakvu koaliciju sa SDA i kada to urade, onda će se znati njihove namjere.

Komšić je dodao da nema nikakve šanse da opozicija na bilo koji način sarađuje sa vlastima i da s njima ne treba ništa raditi, da vlasti nisu ponudile nikakve dobre prijedloge iako je bilo truda oko toga da se ne ruše dobre stvari u interesu BiH.

Nikšić ističe da je SDP ulazeći u mandat kao opozicija bio svjestan da ova vlast neće raditi u interesu građana, iako je njih izbor bila volja građana.

“Dok smo mi bili vlast predlagali smo određena zakonska rješenja a Federalna vlada u kojoj je čak bila i SDA, radila je kao tim, iako smo mi imali problema sa SDA koji su se reflektovali u parlamentu. Mi smo u ovom mandatu uvijek pokazivali dobru volju i nikada nismo bili opozicija građanima, ali više jednostavno nemamo šta dobro da podržimo”, kazao je Nikšić.

On je naglasio da je problem u servilnom odnosu Bakira Izetbegovića prema HDZ-u, i naveo da se sa Federacije spuštaju ovlasti na kantone.

“Oni su podjelili se po nacionalnoj osnovi, od firmi, preko upravnih odbora putem podjele ministarstava u Vladi. I tokom posjete MMF-u imali smo dva predstavnika finansija iz FBiH”, naveo je Nikšić.

Predsjednik DF-a ipak smatra da između SDA i HDZ postoji povjerenje ali samo kada je u pitanju podjela izbornog plijena.

“Da neko kaže a da se ne zastidi, da postoje bošnjačke i hrvatske firme, što je van pameti, bošnjačke i hrvatske, šume, vode itd, to je karakteristično za njih i oni se oko toga slože. Gledao sam kako to ide. Nemoj ti meni moje, neću ja tebi tvoje. Kada dođe do konkretnih projekata koji trebaju da donesu nešto ovoj zemlji, onda kreću ucjene i tako oni funkcionišu”, rekao je Komšić.

Dodao je kako se nada da se neće dogovoriti oko Izbornog zakona, i prijedloga sa HDZ-ove strane jer bi time i konačno razvalili ovu zemlju, te kako će on učiniti sve da se to ne desi, jer je to očita podjela zemlje.

Komšić je napomenuo da su Hrvati u Srednjoj Bosni shvatili da bi bili izdani ukoliko prođe ovakav prijedlog zakona jer po njemu glas Hrvata iz tog dijela BiH ne bi vrijedio kao glas Hrvata iz drugog dijela BiH.

Bajrović ističe da je SDA planirala da pristane na HDZ-ove prijedloge i da su ljudi iz HDZ-a otvoreno rekli kako su im to SDA-ovci obećali.

“Međutim, odgovor ljudi koji su u opoziciji je bio tako žestok da je SDA povukla korak natrag. Mi smo rekkli, odnosno ja, lično sam rekao, da ukoliko se takav prijedlog pojavi i ukoliko SDA krene u tome pravcu, da je potrebno izaći na demonstracije. Ne vidim da će SDA biti hrabra da idu u to. Ali ako krenu u pravcu podjele zemlje onda je to jedini način da ih se spriječi. Treba pozvati narod da izađe na ulice, čak i pred centralu SDA. Znam da to zvuči radikalno, ali ako oni krenu da prave tako radikalne korake onda im treba i radikalno odgovoriti. Obzirom da znaju da je dobar dio ljudi spreman da to uradi, oni neće imati hrabrosti da ono HDZ-u isporuče”, mišljenja je Bajrović.

Bajrović dodaje da će onda HDZ iz frustracije početi da vaninstitucionalno djeluje, da takav plan imaju, te da postoji velika opasnost od toga jer neće dobiti to što su tražili, obzirom da je Božo Ljubić tražio od Ustavnog suda nešto sasvim drugo.

“Sada traže od da im SDA isporuči ono što im Ustavni sud nije dao. HDZ hoće da rezultate rata primjene tako što će im SDA isporučiti Izborni zakon koji je u skladu sa njihovim željama”, kazao je Bajrović.

Komšić je nadovezujući se na Bajrovićevo izlaganje kazao da su u glavama nekih ljudi u SDA, Čovićevi zahtjevi prihvatljivi, dok je cijela stvar samo u tome što to javno ne smiju da kažu jer se boje reakcije.

“Nadam se ipak da će, ako se o tome bude glasalo, prevladati zdrav razum kod zastupnika SDA i SBB-a te da neće ući u tu varijantu. Ako to ne upali, neka upali strah, ako ni to ne upali, onda se radi o izdajnicima Bosne i Hercegovine, jedinstvene i nedjeljive države. Ne možemo preći preko toga da je ta ovu zemlju palo na desetinje hiljada mrtvih glava”, kazao je Komšić.

Govoreći o imputiranju Izetbegovića o sarajevskoj čaršiji, i ocjenama sporednog Marija Karamtića iz HNS-a, Bajrović kaže da ne može negirati mjesto gdje je rođen, ali da je prije svega građanin BiH koja iako nije idealna ali se ne smije pristati na srednjevjekovne zahtjeve ljudi iz HDZ-a, te da ima ogroman broj ljudi koji nisu iz Sarajeva a isto tako misle.

Nikšić također ističe da bi gospodin Izetbegović jedva dočekao da ispuni želje Čovića i da ustvari sebi osigura fildžan državu.

” Ovo što traži HDZ nije odluka Ustavnog suda, a to nisu dobili ni u Dejtonu. Ni Dejtonu nije doogoveno da narodi imaju izborne jedinice, a sada se to traži, pri čemu se daje mogućnost da su puno važniji pripadnici jednog naroda u jednom dijelu zemlje. Ja sam uvjeren da bi to Izetbegović jedva dočekao jer time i on dobija”, naveo je Nikšić.

On smatra da treba osigurati prevashodno da se izmjeni izborni proces jer je javna tajna da se na svakim izborima krade te da se falsifikuje izborna volja građana te da se provedu postojeće presude.

“Spremni smo da učestvujemo u izmjeni Izbornog zakona na način da provedemo presude u slučajevima Sejdić Finci, Pilav i Zornić, jer smo provođenjem tih odluka rješili sve probleme. Ovo je država u kojoj zakon treba biti jednak za sve njene građane”, rekao je predsjednik SDP-a.

Komentarišući indirektni izbor članova Predsjedništva kroz parlament gosti Teme TV1 istakli su da je to pokušaj parcijalnog rješavanja pitanja, protivustavan i nemoguć prijedlog jer u Ustavu piše kako se biraju članovi Predsjedništva. Razlog takvog prijedloga je ispostavljanje nemogućih zahtjeva kako bi se izborio kompromis koji je pravno gledajući povratak u srednji vijek.

Bajrović je naglasio da je nevjerovatno da se ne priča o činjenici da firme koje je SDA izručila HDZ ne posluju danas bolje nego gore.

“Vidjet ćete šta će ugovor Aluminija i Elektroprivrede napraviti Elektroprivredi BiH. Kuda prođe HDZ zajedno sa SDA tu ništa ne ostaje, apsolutno spaljena zemlja”, naglasio je Bajrović.

Govoreći o špekulacijama o kandidaturi za člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda predsjednik DF-a Željko Komšić je rekao da ne razmišlja o toj opciji.

“Prerano je za to. Osim toga ta priča o kandidaturi koja pojedince najviše zanima nije toliko bitna jer ko živ a ko mrtav do 2018.godine. I nije to više stvar toga šta ja sam mislim. Stvar je imali koristi od toga, da li to nosi neku korist, da li će biti nešto zbog toga bolje, da li će nešto zaustaviti ili pokrenuti, ali generalno rečeno, ja o tome čak i ne razmišljam”, pojasnio je Komšić.

U Temi TV1 također je govoreno o ekonomskim pokazateljima i njihovim različitim tumačenjima.

Nikšić ističe da je Vlada koju je on vodiio otvaranjem javnih radova, pokretanjem namjenske industrije i privlačenjem investicija uspjela da ostvari određene rezultate te se došlo u situaciju da se mogu povećati penzije.

“Ako sada kako kažu ima 50 ili 25 hiljada novih zaposlenih, ako ti ljudi plaćaju doprinose, onda bi to trebalo biti dovoljno za 25 hiljada penzionera. Sa jedne strane imamo spektakularnu priču o novim zapošljvanjima a sa druge strane Evropska komsija u svojoj studiji kaže da je u BiH 90 hiljada zaposenih manje, i na osnovu toga se najbolje može vidjeti kakvo je stanje u budžetskim fondovima. Kad smo mi preuzeli Vladu zatekli smo presudu po kojoj je Vlada bila dužna 180 miliona KM fondu PIO. Usvojili smo zakon kako ćemo to u narednih 10.godina vratiti a nova Vlada kada je došla, rekla je, da su zatekli dug od 138 miliona, a zaboravili su reći da je prethodna Vlada naslijedila 180 miliona duga od njih i vratila 42 miliona, ali naravno oni to nisu rekli, pa je ispalo da smo dug napravili mi. Neka objave firme u kojima su zaposleni ljudi u realnom sektoru”. Igman Konjic je imao 290 zaposlenih a kad smo mi otišli 1300. Da vidimo sad koja je to firma u ovom periodu toliko zaposlila radnika”, kazao je Nikšić.

Bajrović je dodao da je ovo najgora Vlada od rata do danas i da radna mjesta koja su otvorena su otvorena u Njemačkoj i Austriji.

“Ja ne znam sa čime oni misle izaći pred narod za godinu i pol osim sa novom krizom gdje će se pojaviti kao branitelji nacionalnin interesa. Mislim da je važno spriječiti da sve ne unište jer će izbori 2018.godine u tome slučaju biti besmisleni”, rekao je Bajrović.

U emisiji je također bilo govora o zajedničkom nastupu ljevice na sljedećim izborima. Predsjednici svih stranaka ljevice smatraju da je veoma važno da se napravi taj front.

“Ljudi u Građanskom savezu će uraditi sve što je do njih da do toga dođe. Ja sam spreman da uopće ne budem na listama, ako je tako treba, i vrlo je važno da dođe do potpunog dogovora oko toga šta treba da se radi. SDA je iskoristila pukotine u sistemu da preuzmu sve mehanizme vlasti i da ovo postane familijarna država”, kazao je Bajrović.

“Mi moramo zajednički nastupiti i to više nema veze sa nama personalno i sa time šta će sa nama biti, ko će biti i ko neće biti kandidat. Dabogda nigdje nikakav kandidat ne bio ako propadne projekat zajedničkog nastupa. Propustimo li ovu šansu sve je neizvjesno nakon 2018. Ja sam spreman učiniti sve da dođe do zajedničkog nastupa, i to ne samo ove tri stranke jer ima tu još subjekata koje treba privoliti da uđu u ovu bitku protiv etničkih podjela jer ne želim da se sutra pred nekim s stidim i da mi kaže, imali ste priliku niste je iskoristili. Naše je da to punudimo ljudima, a šta će ljudi izabrati to je već sasvim druga stvar”, ali moramo nastupiti zajednički”, kazao je Komšić.

“Podržavam ovo što su kolege rekle i pozvat ćemo sve druge koji žele sa nama da prave blok protiv podjele zemlje. Ono što iz iskustva mogu reći jeste da ću insistirati kada budemo pravili taj blok je da imamo formirane politike i rješenja prije konstituisanja bilo koje vlade, pa da kasnije donesemo zakone koje ćemo provoditi jer je dosta toga da se nešto u Vladi potpiše a u parlamentu se ne glasa. Ako se dogovorili, s tim idemo u parlament i usvajamo. Sigurno neće biti problem neke personalne prirode što se tiče nas ovdje, neće se desiti ono što se desilo na lokalnom nivou, nikakve sujete neće biti i ponavljam otvorit ćemo prostor i drugim ljudima koji ne moraju biti stranački angažovani da se suprostavimo podjeli zemlje i nacionalistima”, zaključio je Nikšić.

