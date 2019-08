Komšić najavio opcije : Dodik može predložiti i izmjene u ANP-u, ali ako sve odbije ja neću glasati za mandatara

13.12.2018., Sarajevo – Novoizbarani clan Predsjednistva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda Zeljko Komsic Photo: Armin Durgut/HaloPix/PIXSELL

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić je kazao da Milorad Dodik ima tri opcije za rješenje krize u vezi s Godišnjim nacionalnim programom (ANP), ali ukoliko sve opcije odbije, poručio je da neće podržati izglasavanje mandatara za Vijeće ministara.

Ključna sjednica Predsjedništva BiH nakon koje će mnogo toga biti jasnije bit će održana u utorak, 20. augusta. Prvo će na Komšićev zahtjev biti održana redovna, a potom je na Dodikov zahtjev zakazana vanredna sjednica o mandataru za Vijeće ministara.



“Sve ostaje isto. Gospodin Dodik ima sljedeće mogućnosti, prihvatiti ANP, potpuno odbiti ANP ili prihvatiti ANP i predložiti eventualne izmjene koje su prema njegovom mišljenju opravdane, pa da se onda svi o tome izjasnimo“, kazao je Komšić.



Naglasio je da je to logična i uobičajena procedura.



“O njegovom stavu o ANP-u ovisit će i moje glasanje o mandataru. Ako on odbije ANP, ja ne mogu glasati za mandatara koji nije spreman da ispunjava ranije odluke Predsjedništva BiH i da ne poštuje odredbe Zakona o odbrani BiH”, zaključio je Komšić u razgovoru za Klix.ba.



Inače, član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović ranije je odbacio mogućnost da on i Željko Komšić glasaju različito o pitanjima vezanim za NATO put naše zemlje. Od ranije je poznato da su upravo Komšić i Džaferović zagovornici slanja ANP-a u sjedište NATO-a.



Na drugoj strani, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik već je nekoliko puta, pa tako i jučer, ponovio kako za njega slanje ANP-a nije prihvatljivo i da on može pristati samo na saradnju BiH i NATO-a u granicama u kojim s NATO-om sarađuje susjedna Srbija.