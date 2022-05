Komšić na obilježavanju Bitke na Neretvi: Fašizam se mora sasjeći u korijenu

U Jablanici je danas bilježena 79. godišnjica Bitke za ranjenike na Neretvi i 77. godišnjica pobjede nad fašizmom. U sklopu obilježavanja godišnjica u rijeku Neretvu spušteno je 79 karanfila, a na Spomen-obilježju položeno je cvijeće.

Cvijeće su, između ostalih, položili član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović te drugi predstavnici svih nivoa vlasti, udruženja, političkih stranaka i građani.

Komšić je u izjavi medijima rekao kako je poznato na koji način se bori protiv fašizma.

“Mora se u korijenu sjeći. Očigledno smo, i ove starije generacije i mi, bili u zabludi pa smo mislili da je to završena priča. Očigledno nije. Taj fašizam je žilaviji no što bi čovjek mogao da pomisli, odnosno ima drugačiji oblik svaki put kad se pojavi. Onaj od 1941. do 1945., mislim na period Drugog svjetskog rata, bio je jedan. Ovaj fašizam koji je nas zadesio od 1992. do 1995. je u suštini isti, ali je imao drugi oblik”, mišljenja je Komšić.

Osvrnuo se i na današnja dešavanja na evropskom kontinentu, odnosno “agresiju Rusije na Ukrajinu”.

“Koliko god se Rusija ‘busala u prsa’ time da su antifašistička nacija, ovo je, oprostite, čisti fašizam. Ubijati nevine ljude tek tako, ne može biti ništa drugo nego fašizam”, rekao je Komšić.

Dodao je da fašizam ima različite oblike i ponekad ga je teško prepoznati.

“Čovjek uvijek mora biti uvijek oprezan, uvijek budan. Fašizam je najlakše prepoznati po šovinizmu, rasizmu, antisemitizmu, antiislamizmu… Sve ono što nas odvaja kao ljude u suštini jeste fašizam. Imamo ga i mi danas, nažalost, još puno u Bosni i Hercegovini. On je nekad upakovan u ‘demokratske celofane’ pa se podvodi pod borbu mišljenja, po pravo na vlastito mišljenje, a u suštini je fašizam”, rekao je Komšić.

Smatra kako se ne smije odustati od borbe protiv fašizma.

“Ne smijemo posustati, koliko god fašizam bio uporan. Mi moramo dvaput uporniji biti u borbi protiv tog fašizma pa koliko košta da košta”, rekao je Komšić.

Osvrnuo se i na značaj predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, narodnooslobodilačke borbe i partizana.

Smatra da nije bilo njih, vjerovatno danas BiH ne bi bila nezavisna zemlja.

“Mi smo je uspjeli ponovo odbraniti od 1992. do 1995. i po meni je tu zasluga neodvojiva, kako Josipa Broza Tita, tako i onih ljudi, prije svega Armije BiH i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, svih onih slobodnoumnih ljudi u BiH koji su se borili da odbrane i sačuvaju Bosnu i Hercegovinu”, rekao je Komšić.

Sabahudin Čusto iz Bugojna, u Bosni i Hercegovini, kazao je kako borba za mir i dalje traje.

“Ovo treba sačuvati, da ostane i opstane. Teško jest, ali mladim snagama i mladim pokretima ovih ljudi koji se skupljaju, ne samo na ovom mjestu nego i mnogo šire, uspjet će se doći do neke pravde. Tito je ipak ovo sve stvorio sa svojim ondašnjim društvima, ondašnjim partizanima, ondašnjim pokretom i lahko je sada nekima da to ruše i obrušavaju. Neće uspjeti”, rekao je Čusto.

Poručio je kako će se boriti svim snagama da vrate omladinu koja mahom odlazi.

Uzeir Karadža kazao je kako se mnogo ljudi okupi na ovakvim događajima, ali da je malo onih koji su iskreni.

Smatra da treba biti dosljedan svojim uvjerenjima.

Prisutni, koji su u Jablanicu došli iz svih dijelova zemlje i regiona, godišnjicu su obilježili uz pjesmu, igru i druženje.

Ranije je u Muzeju “Bitka za ranjenike na Neretvi” otvorena izložba “80 godina 13. julskog ustanka 1941-2021, godine prkosa i ponosa”.

