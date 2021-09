Komšić iz New Yorka odgovorio Dodiku : Ove zemlje će biti i sa Dodikom, a i bez njega, pogotovo

Milorad Dodik, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine na konferenciji za medije u Banjaluci komentarisao je odlazak Željka Komšića, predsjedavajućeg Predsjedništva BiH u New York na sjednicu generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN).

Dodik je istakao da Komšić nije mogao otići u New York navodeći da je time potvrdio njegove navode da to nije odluka Predsjedništva BiH kao i to da taj njegov postupak pokazuje da u BiH vlada haos.

“On nije mogao otići i ovo je čista zloupotreba i laž što on pokušava izvesti i blefirati kao neki predstavnik Bosne i Hercegovinu, da govori dramatično o stanju u njoj. U ovoj delegaciji nema nikoga od Srba. Iz mog kabineta nije niko otišao, a bila bi obaveza da bude jer se na taj način uvijek išlo. Jasno je da su Komšić i muslimani u Bosni i Hercegovini privatizovali tu funkciju i nude ogroman novac sudskom i tužilačkom vijeću da glasaju za odluke koje samo njima odgovaraju i mnogo toga se ovdje dešava što dovodi do kolapsa u BiH. Predsjedništvo BiH nije nikome dalo saglasnost da ide i želim da ukažem na činjenicu da je došlo do kršenja Ustava BiH i na to nećemo pristati”, kazao je Dodik.

Komšić je Dodiku odgovorio iz New Yorka, kazavši da nije neophodan da bi BiH funkcionisala.

“Dodik samo mora da shvati kako on nije neophodan da bi zemlja funkcionisala. Ove zemlje će biti i sa njim a i bez njega, pogotovo”, poručio je Komšić.

(Kliker.info-N1)