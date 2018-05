Kompletna arhiva Haškog tribunala : U Vijećnici otvoren Informativni centar o MKSJ

S imboličnim presijecanjem vrpce u Vijećnici je otvoren Informativni centar o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), javlja Anadolu Agency (AA).

Centar su otvorili gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, u ime predsjednika Mehanizma za međunarodne krivične sudove Gabrielle Melntyre i bivši sudija MKSJ Fausto Pocar. Radi se o više od 400.000 dokumenata iz sudskih procesa pred Tribunalom.

Upriličeno je i otvaranje originalne sudnice haškog Tribunala, koju je Mehanizam, kao pravni sljednik MKSJ donirao Gradu Sarajevu. Na ceremoniji su uručena i priznanja zaslužnim za uspostavu tog centra, te otvorena izložba „Opsada Sarajeva kroz presude MKSJ“.

Gradonačelnik Skaka izrazio je zadovoljstvo što je ova administracija Grada Sarajeva uspjela realizovati jako značajan projekat koji će u budućnosti biti jako važan.

“Centar će imati istraživački dio. Mi ćemo se truditi da aktivnosti ovog Centra, pored što će nas njegovo postojanje upozoravati i opominjati, budu i edukativne, da s fakultetima unutar cijele BiH, Evrope i svijeta, otvorimo smjerove gdje će se istraživati zločini i ono što se dešavalo u periodu 1992-1995.”, rekao je Skaka.

Izrazio je zadovoljstvo što su uspjeli realizovati i to da originalna sudnica dva iz Haga stigne u Sarajevo.

“I ona će biti dio ovog Informativnog centra. Riječ je o 400.000 dokumenata koji se nalaze u elektronskoj formi, koji su sada dostupni. Centrom se rukovodi iz Odjela Gradske uprave”, rekao je gradonačelnik Sarajeva.

O značaju Centra govorio je i bivši sudija MKSJ Fausto Pocar navodeći da je zapravo njegova ideja bila da se kreira ovaj Centar.

“Zapravo, ono što je jako bitno napomenuti jeste da je ideja da se svi ti dokumenti koji su bili dostupni u Međunarodnom krivičnom sudu, učine dostupnim svim ljudima koji su zainteresovani za njih. Ono što je bitno jeste da postoji neko tijelo koje je zaduženo da prikuplja, evidentira i arhivira takvu građu”, pojasnio je Pocar.

On je također napomenuo važnost postizanja pomirenja na području na kojem su se dešavali zločini.

“Ovo je vaš centar. Nasljeđe Međunarodnog krivičnog suda je u vašim rukama”, dodao je Pocar.

Gabrielle Mclntyre smatra da je Informativni centar projekat ovog grada.

“Građani i cijela zajednica će ovim Centrom da imaju pristup svim presudama iz proteklog perioda. Bitno je pomenuti da je dokumentacija Međunarodnog krivičnog suda u elektronskoj formi. Bit će omogućen pristup svim podacima, odnosno dokazima koji su bili korišteni tokom postupaka Međunarodnog krivičnog suda”, kazala je Mclntyre.

Da je arhiva Haškog tribunala arhiva naše savremene historije smatra predsjedavajući Vijeća gradonačelnika za Informativni centar Ivo Komšić.

“Preko ovog Informativnog centra bit će dostupna kompletna arhiva Haškog tribunala. To je potrebno s obzirom na to da je Haški tribunal prestao sa radom. Smatram da je to najvažnija stvar kojom raspolažemo. Ova arhiva je najveća vrijednost kojom raspolaže ova država. Možda je od ovog samo veća vrijednost zbirke Zemaljskog muzeja”, pojasnio je Komšić.

(Kliker.info-AA)