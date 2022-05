Komesar Selimović o dojavljenim bombama na području KS : Sve ukazuje da se radi o terorizmu

Komesar sarajevske policije Nusret Selimović kazao je da KDZ pregled u ustanovama na području KS u kojima je jutros dojavljena bomba, još uvijek traje, ali i da, do sada što je pregledano, nije ništa pronađeno. Istaknuo je i da sve ukazuje da se radi o krivičnom djelu terorizam.

“Uprava policije MUP KS u saradnji sa više policijskih agencija intenzivno radi prvi korak, a to je pregled svih objekata koje su zaprimili elektronsku poštu sa prijetećim porukama. Do sada što je pregledano nije ništa pronađeno. Očekujemo da će tako ostati do kraja. Mi ćemo nastojati da uradimo ovo u najkraćem periodu kako bismo omogućili nastavak odvijanja nastave na području KS”, kazao je komesar Selimović.

Jutros je održan hitan sastanak u Tužilaštvu KS, a prema do sada raspoloživim informacijama, sve ukazuje, dodaje komesar, na to da bi se moglo raditi o krivičnom djelu terorizam koje će biti kao takvo i tretirano, s obzirom na nadležnosti u toj situaciju.

Podsjetio je da su jutros bile dvije dojave koje nisu vezane za ovaj slučaj.

“Dvije dojave da je podmetnuta bomba u zgradi u Općini Centar i u zgradu Općinskog suda su bile putem telefona”, rekao je Selimović.

Dodao je da se intenzivno radi na rasvjetljavaju otkrivanju i identifikaciji ovog krivičnog djela.

“Ovu vrstu krivičnih djela je poprilično teško rasvijetliti. Nažalost, i neki mediji doprinesu tome da imamo goru situaciju nego kakvu smo imali. Ima dosta problema tu, a osnovni je što i dan danas možete kupiti na trafici karticu koju upotrijebite i ona završu tamo gdje završi”, posebno je naglasio komesar Selimović.

Podsjetimo, jutros je u više škola stigao prijeteći mail. Vijeće roditelja Kantona Sarajevo oštro je osudilo napade na škole i bezbjednosno odvijanje nastave u školskim klupama. I Srbija je proteklih dana bila meta cyber napada koje je vlast povezivala sa eventualnim sankcijama koje bi Srbija mogla uvesti Rusiji. Takođe, NATO je prije nekoliko dana upozorio da bi BiH mogla biti meta hakerskih napada.

(Kliker.info-N1)