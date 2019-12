Kojović odgovorio Izetbegoviću : Bakire, možeš mene istjerati iz Bosne, ali Bosnu iz mene ne možeš. Ovo je moja domovina isto koliko i tvoja

Pedja Kojovic @PedjaKojovic Bakir Izetbegovic laze kada kaze da nisam bio u BiH u ratu. On to odlicno zna ali laze…jer je obicni lazov. Bakire, mozes mene istjerat iz Bosne ali Bosnu iz mene ne mozes. Ovo je moja domovina isto koliko i tvoja. 125 · Bosnia and Herzegovina Twitter Ads info and privacy

37 people are talking about this