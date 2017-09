Koalicijom na crtu Čoviću : Opozicione hrvatske stranke formiraju blok za opšte izbore

Sedam ili osam opozicionih stranaka s hrvatskim predznakom zajednički će nastupiti na općim izborima u BiH naredne godine.

Predvodnik opozicionog bloka je HDZ 1990, koji će u zavisnosti od “raspoloženja u političkom Sarajevu”, donijeti odluku hoće li imati i predsjedničkog kandidata. Odavno se špekuliše da bi to mogla biti doktorica Diana Zelenika, koja je ljetos u razgovoru za naš list odbacila takvu mogućnost u ovakvim okolnostima, podsjećajući na neregularnost svih dosadašnjih izbora.

Takmičenje

– Sve je na stranačkim tijelima i ne mogu osobno za to garantirati. U slučaju da političko Sarajevo ponovo bude imalo namjeru Hrvatima nametnuti člana Predsjedništva BiH, odluku ćemo donijeti pod posebnim povećalom. Ukoliko se, pak, ostavi mogućnost da se Hrvati natječu između sebe, onda ćemo sigurno imati kandidata. doktorica Zelenika bila bi kvalitetna poruka svima u BiH, ali o njenoj ili nečijoj drugoj eventualnoj kandidaturi će, ponavljam, odlučiti stranka, kaže predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.

Trenutno su u toku pregovori stranka opozicije o modalitetu zajedničkog izlaska na izbore. Koaliciju bi osim Devedesetke trebali činiti i Hrvatski savez HKDU-HRAST, Posavska stranka, Hrvatska stranka prava (HSP), Hrvatska čista stranka prava (HČSP), te nekolicina političkih organizacija na lokalnom nivou poput Čapljinske neovisne liste. Razgovori će se narednih dana obaviti i sa Hrvatskom strankom BiH. Na pitanje zbog čega sve članice HNS-a neće nastupiti ujedinjene, Cvitanović odgovara da HNS ni na prošlim općim izborima, nije imao svoju listu, već koaliciju okupljenu oko HDZ-a BiH.

– Smatramo da ne treba zloupotrebljavati HNS u izborne svrhe. Trebamo se natjecati u kvaliteti, pa na koncu vidjeti šta tko donosi i građanima i HNS-u BiH. Oporbeni blok otvoren je za sve Hrvate koji nisu zadovoljni sadašnjim stanjem. Odlučno idemo riješiti hrvatsko pitanje u BiH, koje nam neće riješiti ni Bošnjaci ni Srbi, dodaje Cvitanović.

Ideja o koaliciji se, prema riječima predsjednika HSP-a Nikole Raguža, rodila u momentu kad je postalo jasno da HNS danas nije ono što je trebao da bude. Zajednički zaključak stranaka opozicije bio je da se sve iz korijena mora mijenjati.

– Shvatili smo da HDZ BiH koristi HNS u svoje političke svrhe i da nas to nigdje ne vodi. Blok koji će se okupiti želi se hrabro suprostaviti politici HDZ-a, koja je dovela do nezaposlenosti i odlaska mladih iz ove zemlje. Usudit ću se reći da je aktualna vlast najgora od rata do danas, kaže Raguž.

Podmetanja

Uvjeren je i u dobar rezultat opozicionog bloka 2018.

– Ne da se nadam, već sam uvjeren da ćemo ostvariti kvalitetan rezultat. Spremni smo preuzeti odgovornost vođenja hrvatskog naroda, uvjereni da ćemo uspjeti, iako se uvijek na našu štetu rade izborne krađe i podmetanja. Ovog puta ćemo biti ažurniji i od CIK-a tražiti da se na svim glasačkim mjestima pooštre kriteriji, poručuje Raguž.

(Kliker.info-Vijesti)