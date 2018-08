Ko o čemu Dodik o razlazu : Iskreno želim da se raziđemo

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je RS entitet koji ima sve elemente državnosti: teritoriju, stanovništvo, efektivnu vlast, poštuje regionalne i međunarodne propise i jedina je samoodrživa u BiH.

– Bez pomoći sa strane ne mogu da funkcionišu ni Federacija ni BiH. Mi možemo. Kada bi hipotetički Republiku Srpsku sada izdvojili i međunarodno priznali ona bi mogla da egzistira i opstane. Sve drugo ne bi. Zato smo mi samo žrtve jedne promašene priče o BiH, rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, mnogi od onih koji su odlučivali o Dejtonskom sporazumu sada se pojavljuju i govore da je to bio eksperiment kako bi se vidjelo da li je moguće da narodi koji su ratovali sada odjednom žive zajedno u miru i da se vrati taj sistem multietničnosti.

Miran razlaz

On je poručio da misli da BiH neće preživjeti i da će doći do jednog prećutnog i mirnog razlaza.

Kada je riječ o postojanju iskrenosti u međusobnim odnosima u BiH, Dodik je rekao da nje gotovo da nema.

– Jedina iskrena stvar je želja da se raziđemo, da formiramo svoje entitete i na bazi toga da regionalno sarađujemo. To je jedina moguća varijanta. Ovo ostalo je prazna priča. Danas u BiH nemate nijedan zajednički praznik iz naše prethodne istorije, ukazao je Dodik.

Na konstataciju da se riječ pomirenje u BiH prilično izlizala, Dodik je rekao da je licemjerno to tražiti nakon svega, te da pomirenja nema bez želje da se u taj proces uđe ravnopravno, bez želje da se svi koji su činili zočine kazne na isti način i bez želje da jači garantuju sigurnost slabijim i manjim.

– Ono zbog čega je /Slobodan/ Milošević napadan, da propagira velikosrpstvo, da Srbi kao veća nacija moraju da daju prava i drugima, sad to isto rade muslimani u Sarajevu. Oni misle da imaju “tapiju” na BiH i da ne moraju nikoga da uvažavaju. Dakle, što se pomirenja tiče, treba da živimo u miru, ali da li se možemo pomiriti – mislim da ne, rekao je Dodik.

Govoreći o saznanjima koja ima da će dan-dva prije izbora u Banjaluci doći do pokušaja insceniranja haosa čime bi došlo u pitanje i održavanje izbora u tom gradu, Dodik je rekao da su mu ozbiljni ljudi ukazali na kompletan scenario destabilizacije Republike Srpske zato što sva istraživanja javnog mnjenja i SNSD-a i opozicije, kao i ona koju naručuju stranci govore da SNSD i koalicija okupljena oko te partije koju on vodi apsolutni je pobjednik budućih izbora i da će Željka Cvijanović biti predsjednik Republike Srpske, a on član Predsjedništva BiH.

– Scenario je pripreman u Sarajevu od određene grupe stranaca, pojedinih visokih funkcionera SDS i PDP-a, kao i nekih obavještajnih službi u Sarajevu, rekao je on.

Dodik je naveo da je,prema tom planu, cilj spriječiti izbore u Banjaluci i od tog grada napraviti “slučaj” koji će doći na naslovne strane svjetskih medija.

Dodikova saznanja

“Postoji plan da se pokušaju zaustaviti kamioni sa izbornim listićima za Banjaluku. Ako to ne uspije onda se 6. oktobra, dan uoči izbora u vrijeme izborne ćutnje planira miting na centralnom trgu sa kojeg će se čuti političke poruke, nakon čega bi stranci u Sarajevu rekli da je u Banjaluci narušena izborna tišina i da se u tom gradu poništavaju izbori, odnosno da ih neće biti jer vlada haos”, iznio je Dodik svoja saznanja.

Komentarišući odnose Srba i Hrvata, Dodik je rekao da sve što se dešavalo izmeđi njih ne može da bude izvan konteksta raspada bivše zemlje.

– Hrvati su prvo uništili konstitutivnost srpskog naroda i inicirali samodbranu kod Srba. Vidljivo je da je za ‘Oluju’ dobijena saglasnost Zapada, a da su Hrvate za to obučavali stranci. Dakle, kada se kod nas govori o `Oluji` primarno se misli na etničko čišćenje civilnog stanovništva i stradanje civila. Ja učestvujem u obilježavanju, jer ne želim da se zaboravi stradanje, rekao je predsjednik Republike Srpske za Blic.

Na tvrdnju da je tadašnja vlast u Srbiji na sve to gledala prećutno i faktički nije učinio ništa da zaštiti Srbe, Dodik je rekao da to nije sporno i o tome govori i činjenica da se tek u 20. minutu dnevnika RTS pojavila vijest o progonu, naglasivši da je još bolnija činjenica da su Srbi koji su izbjegli pod “Olujom” došli do granice sa Srbijom i nekoliko dana bili zaustavljeni i nije im dato da uđu.

– To je odnos vlasti tog vremena, ali odnos Srbije je neupitan. Srbija je bila utočište za sve njih, ukazao je Dodik.

Na novinarsku konstataciju da Srbi i Hrvati u BiH imaju korektne, ali ne i dobre odnose, Dodik je rekao da u BiH nema nijednog tijela koje se bira, već se njeni organi sastavljaju.

– Mnogo vremena poslije rata bili smo svjedoci upornih koalicija muslimana i Hrvata zajedno sa međunarodnom zajednicom protiv Srba. Mi smo iz tog razloga izgubili mnogo nadležnosti. Ne kažem ni danas da su Hrvati nešto korektni prema srpskom nacionalnom pitanju i onom što je naš interes, ali na političkom planu situacija se promijenila kada su sami Hrvati shvatili neke stvari, naglasio je Dodik.

On je podsjetio da su Hrvati dugo bili na poziciji da se pravi unitarna, centralizovana BiH dok im se to “nije omlatilo o glavu”.

– Olako su prepuštali nadležnosti sa nižeg nivoa, a kada su Bošnjaci ojačali pokazali su im jednu bezočnu majorizaciju po svim pitanjima. Ovako koncipirana država BiH ima istorijsku, etničku i moralnu grešku, smatra Dodik.

Predsjednik Srpske konstatovao je da nije moralno da se sruši Jugoslavija,a da BiH ostane na istim principima kao neka Jugoslavija u malom.

– Šta je motivacija da ostane Bosna, a nije mogla Jugoslavija? Bosna je postala vježbanka za te svjetske stratege koji su razbili i Jugoslaviju, a cilj je bio da se naprave male jedinice koje je lako kontrolisati, rekao je Dodik.

