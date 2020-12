Ko je ovdje lud: Iz NSBiH dan ranije pravdali propis u Statutu o starosnom ograničenju

Posljednjih nekoliko dana aktuelna tema je novi Statut Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a krovnoj kući bh. fudbala trebalo je nekoliko dana da se oglasi.

Ipak, čak i nakon saopštenja dosta je tu zanimljivih stvari. Naime, u jučerašnjem broju Dnevnog avaza iz NSBiH su pokušali objasniti kako sportski radnici mogu biti birani samo do 75. godine života.

“Pogledajte samo statute FIFA-e i UEFA-e i sve će vam biti jasno. Jasno piše da sportski radnici mogu biti birani do 75 godina”, poručili su iz NSBiH za Avaz.

No, u današnjem saopštenju NSBiH navodi kako Ivica Osim ostaje na funkciji počasnog predsjednika ove institucije te da je funkcija – bez vremenskog ograničenja.

“Prva informacija koju su tokom prethodnih dana objavili pojedini mediji je bila da će gosp. Ivica Osim nakon usvajanja odluke o izmjenama i dopunama Statuta NS/FS BiH biti uskraćen obnašanja funkcije počasnog Predsjednika NS/FS BiH. Iz dubokog pijeteta i dužnog poštovanja za sve ono što je gosp. Ivica Osim napravio u prethodnom periodu za naš nogomet/fudbal i NS/FS BiH općenito, želimo potvrditi da je titula počasnog Predsjednika trajna kategorija bez vremenskog ograničenja”, saopšteno je danas.

Bitno je navesti da se u Statutu, zapravo, nigdje ne navodi da je pomenuta funkcija bez vremenskog ograničenja, ali jasno se navodi da kandidati za organe NSBiH ne mogu imati više od 75 godina. Dakle, to se ne odnosi na počasnog predsjednika – ali smo trebali pretpostaviti?! Jer nigdje ne piše da se ne odnosi na tu funkciju. I da li ovo znači da je Osim ipak u famoznom Odboru za posredovanje ili se to odnosi samo na drugog počasnog predsjednika Elvedina Begića? Ili i to trebamo pretpostaviti?

Na kraju se postavlja pitanje ko je ovdje lud i kako je moguće da u Nogometnom savezu BiH ‘tjeraju’ vodu na svoj mlin i tumače vlastita pravila kako im odgovara, a ne kako zapravo piše. Drugačija priča svakog drugog dana, propisi se koriste kao “švedski stol”, vidjet ćemo šta nam se novo sutra sprema…

(Sport Centar)