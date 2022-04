Ko je Dodika “prodao” Britancima? / Igor Crnadak : “Neka Dodik razmisli ko je od njegovih zaslužan za sankcije i išao u London”

Igor Crnadak, potpredsjednik PDP-a i zastupnik ove stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS), za N1 je komentarisao sankcije koje je Velika Britanija uvela Miloradu Dodiku, članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine i Željki Cvijanović, predsjednici Republike Srpske, rekavši da on treba razmisliti ko je od njegovih ljudi u posljednje vrijeme išao u London i ko je od njih zaslužan za sankcije.

Milorad Dodik je optužio Crnatka da je on zatražio sankcije za njega i Željku Cvijanović.

“To je glupost i u rangu nekih špijunskih filmova. Mislim da to u suštini dolazi iz činjenice da je upravo Dodik sastavljao svojevremeno spiskove sa strancima i lično učestvovao u smjenama ljudi koji su uglavnom dolazili iz PDP-a i SDS-a. Valjda po onoj staroj narodnoj ‘lopov za svakog misli da je lopov’, misli da tako rade i drugi. Najveća kazna i sankcije i Dodika i Cvijanović čekaju u oktobru. Vrijeme je i sada to već sa Marsa može da se vidi da su ovo zadnji mjeseci SNSD-a na vlasti i RS upravo treba tu jednu šok terapiju, treba prodisati i da njene institucije rade profesionalno i punim plućima bez ove stege koju im je napravio SNSD i njihov režim. Kada oni odu to će onda biti dobra i velika stvar za RS”, kazao je Crnadak.

Mišljenja je da sankcije ne mogu riješiti probleme u BiH te da su one odnos između Dodika i zemalja koje su ga sankcionisale.

“Kao što znate on je bio dašak svježeg vjetra, jedno veliko otkriće Zapada, a sada je ‘pukla tikva’ i to je odnos između njih. A probleme mogu riješiti samo novi ljudi i nove vlasti koje će raditi čestito i pošteno i pustiti da institucije vode ove države, a ne da to radi jedan čovjek i jedan izvršni komitet. Sankcije same po sebi ne mogu riješiti probleme u BiH poput korupcije, povećanja plata i sve ono što narod očekuje”, dodao je.

Crnadak je kazao da ne posjeduje imovinu u Londonu niti čak izvan RS-a odgovarajući na optužbe Milorada Dodika da u Velikoj Britaniji ima imovinu.

“To su apsolutno netačne stvari jer iz mog ugla mislim da on pokušava jednim kontranapadom optužiti nas iz opozicije da bi sebe zaštitio i prikazao kao ispravnog. Međutim, on uporno bježi od suštine. Svi su u RS-u i BiH locirali korupciju kao najveći problem i aktivnosti koje idu prema Dodiku su upravo zbog korupcije. Za dokaz o posjedovanju imovine imaju dokumenti i neka se svako provjeri, a ja sam oduvijek bio transparentan po tom pitanju. Također bih se zapitao ko je od ljudi iz njegove stranke zaslužan za sankcije te ko je od njegovih u posljednje vrijeme putovao u London, to nisam bio ja. Tako da neka on dobro razmisli o tome i neka nas pusti na miru”, naglasio je Crnadak.

Smatra da će sankcije ostaviti posljedice jer, kako dodaje, u RS-u već godinama nema stranih investicija.

“Ko će investirati tamo gdje je kompletno rukovodstvo pod sankcijama najvećih zemalja svijeta. Da li postoji iko toliko nenormalan da svoj kapital ulaže kada je takva situacija”, rekao je Crnadak.

Uprkos odluci visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta da suspenduje Zakon o nepokretnoj imovini u RS-a, Dodik je odlučio da on ipak stupi na snagu. Crnadak je pozvao sve ljude koji će u RS-u donositi odluke na bilo koji način u vezi sa ovim zakonom da budu pametni.

“Da dobro izuče šta piše u zakonima, kao i u svim propisima koji tretiraju oblast koju oni vode i da budu svjesni da ne postoji taj politički autoritet koji će ih zaštititi odgovornosti ako krše zakon. To oni trebaju procijeniti i donijeti odluku i ne trebaju nikoga slušati jer će odgovornost biti samo na njima”, poručio je Crnadak.

(Kliker.info-N1)