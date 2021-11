Ko je čovjek koji je uništio mural Ratku Mladiću: “Prijetili su da će me naći”

Đorđo Žujović, predstavnik Socijaldemokratske partije Srbije, potvrdio je za N1 da je on zalio kofom kreča mural ratnom zločincu Ratku Mladiću. Za Nova.rs je rekao da je njegova civilizacijska dužnost bila da uništi mural posvećen Ratku Mladiću, jer se njime baca ljaga na sve građana. On je rekao da je ispred murala zatekao čovjeka za kog pretpostavlja da je pripadnik jedne desničarske organizacije, te da mu je isti prijetio, govoreći da zna ko je i da će ga pronaći.

Na mural sa likom Ratka Mladića bačena je kofa kreča, a iza toga stoji Đorđo Žujović, dugogodišnji aktivista i član SDPS-a.

Verbalni sukob

On je za portal Nova.rs objasnio zašto je to učinio.

„Mural sa likom Mladića predstavlja ljagu na obrazu svakog građanina Srbije, bez obzira kom narodu pripadao, koje je vere ili političke orijentacije. Svi oni koji se trude da brane taj mural čine medveđu uslugu svima nama“, objašnjava Žujović, koji ističe da njegov potez predstavlja civilizacijski čin.

„Ovo što sam uradio smatram normalnim, ljudskim činom. Pružam podršku svakome ko svojim aktivnostima pokazuje da mu je ipak stalo do borbe za normalno društvo“, kaže on i dodaje da je na licu mjesta zatekao „čuvara“ murala.

„Meni su novinari rekli da je on iz Levijatana… Došlo je do verbalnog sukoba, pokušao je da mi se unese u lice. Posle se pomerio metar, kako bi telefonirao. Kad sam uradio to što sam uradio, on je rekao je da će me pronaći, da zna ko sam ja.. Nisam mogao da vidim ko je on, jer mu je lice bili gotovo celo prekriveno“, rekao je Žujović za naš portal.

Ovaj mural čuvala je policija, a aktivistkinje Aida Ćorović i Jelena Jaćimović juče su privedene nakon što su ga gađale jajima. Poslije nekoliko sati puštene su na slobodu.

Potom je Trgu Nikole Pašića održan miran protest na kojem su građani iskazali nezadovoljstvo zbog incidenta u Njegoševoj ulici.

Ometanje rada novinara

Četrnaest aktivista držalo je po jedno slovo ispisano na papiru, a zajedno čine pomenuti transparent „mural mora pasti“. Oni su potom slova ispisana na papiru spustili na zemlju, što su drugi učesnici pozdravili aplauzom.

Nakon što se Aida Ćorović na skupu obratila medijima, okupljeni ljudi su se sa Trga Nikole Pašića uputila ka mjestu na kojem je došlo do incidenta. Demonstranti su se kretali trotoarom i nisu blokirali saobraćaj. Međutim, kada su stigli blizu Njegoševe ulice i murala, sačekao ih je kordon policije i spriječio ih da nastave šetnju.

Sa druge strane kordona, okupili su se desničari. Oni su pokušavali da probiju policijski kordon i tom prilikom su prijetili građanim i uzvikivali „Ratko Mladić“, a na njihovoj meti su se našli i pojedini novinari kojima su ometali uključenje ili im dobacivali da rade za „ustašku i izdajničku televiziju“.

Pojedini desničari su gađali okupljene građane daskama.

(Kliker.info-N1)