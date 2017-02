Klub SDA napustila dva zastupnika: Šepić i Sokolović od danas nezavisni

Klub Stranke demokratske akcije u Predstavničkom domu Parlamenta Bosne i Hercegovine danas je izgubio dvojicu članova, koji su odlučili da napuste ovaj zastupnički klub zbog nespremnosti SDA za prave promjene i neophodne reforme.

Ove informacije potvrdio je Senad Šepić, jedan od dvojice zastupnika koji su napustili ovaj Klub SDA, a prenosi NAP.

“Nakon brojnih razgovora i obećanja, nema suštinskog pomaka nego se samo pokušava kupovati vrijeme i zavlačiti ljude koji žele promjene. To je potpuno pogrešan put, jer ova borba nije pitanje pozicioniranja, nego principa koji trebaju svima u našoj zemlji. Zato, neću djelovati više u Klubu SDA“, istakao je Šepić.

Vrlo brzo nakon što je ove informacije potvrdio Šepić, svoju odluku da napusti Klub SDA u Predstavničkom domu Parlamenta BiH saopćio je i Salko Sokolović, koji je u SDA od njenog osnivanja. On je kazao kako Predsjedništvo SDA nije ispunilo ni dio onoga što su četvorica zastupnika tražila proteklih mjeseci, te da će, kao i Šepić, od sada nastupati kao nezavisni zastupnik.

“Tražili smo da se formira Radna grupa koja bi predložila izmjene Statuta i najkasnije za šest mjeseci organizirala Konvenciju ili vanredni Kongres, ali to se nije desilo pa je tako najavljeno da će Kongres biti tek 2019. godine i da će biti formirana široka baza delegata koji će birati stranačko rukovodstvo. Potrebno je napraviti promjene, i u stranci SDA treba se desiti narod. Potreban je drugačiji način ophođenja unutar same stranke. Početna ideja SDA se zloupotrebljava i pojedinci to koriste“, kazao je Sokolović u izjavi za NAP.

Njihova dvojica kolega iz Kluba SDA, Sadik Ahmetović i Šemsudin Mehmedović, ipak su prihvatili prijedloge Predsjedništva svoje stranke te će oni i dalje činiti ovaj klub, a na pitanje upravo o njihovom ostanku u klubu Sokolović je kazao kako ova dva zastupnika “smatraju kako nešto ipak mogu promijeniti”.

(Kliker.info-NAP)