‘Kineska k****! Goni se iz SAD-a!‘ Zastrašujući porast napada na Azijate, što je u pozadini?

Policajce iz američke savezne države Georgija prozvali su rasistima nakon što su izjavili da je Robert Aaron Long (21), koji je u utorak, u trima pucnjavama u Atlanti i u obližnjem gradu, ubio šest Azijatkinja i dvoje bijelaca , imao ‘loš dan’.

Long je policiji rekao da njegov napad nije rasistički motiviran, tvrdeći da je zbog ovisnosti o seksu ciljao salone za masažu jer ih smatra krivcima za svoj poremećaj.

Oglasio se i američki predsjednik Joe Biden koji kaže kako zasad ne smatra da je motiv za ubojstvo boja kože ubijenih žena te da će pričekati rezultate istrage. No, istaknuo je kako je jako zabrinut jer se već nekoliko mjeseci u javnosti govori o brutalnosti protiv Amerikanaca porijeklom iz Azije.

Krvoproliće koje je šokiralo Ameriku izbacilo je na vidjelo problem koji već dugo tišti azijske Amerikance, a podaci koje su objavili američki mediji govore da zločine motivirane mržnjom prema njima čak ni organi reda ne doživljavaju ozbiljno.

U New Yorku je do 14. ožujka počinjeno deset kaznenih djela motiviranih mržnjom prema Azijskim Amerikancima. U 2020. godini bilo je 29 prijavljenih zločina protiv građana azijatskog porijekla samo u New Yorku, a u 24 je kao motiv detektirana pandemija koronavirusom, odnosno činjenica da je virus potekao iz Wuhana u Kini. Ovo su svakako zanimljivi podaci s obzirom na to da je napada tijekom 2019. bilo ukupno tri. Niti bivši predsjednik Donald Trump nije pridonio ublažavanju krize, govoreći stalno da je riječ o “kineskom virusu”.

Newyorška policija samo ovih dana izvijestila je o dva slučaja. Muškarac u 20-im godinama u ponedjeljak se približio 41-godišnjoj Azijatkinji i po njezinu vratu i vrećicama prolio tekućinu te joj rekao da se vrati u Kinu prije nego što je pobjegao. U nedjelju je 25-godišnjakinja policiji ispričala da je prelazila ulicu kada joj se približila jedna žena i rekla joj: “Ti nisi odavde, vrati se u Kinu'” Sve je prijavila policiji i rekla da se boji za vlastitu sigurnost.

Neprofitna organizacija STOP AAPI Hate u utorak je izvijestila da je približno 3.800 incidenata prijavljeno tijekom godine u kojoj traje pandemija. Riječ je o značajnom porastu kaznenih djela prema Azijatima, a 68 posto žrtava je ženskog spola. Neprofitna organizacija ne prijavljuje napade policiji.

Jedna Amerikanka porijeklom iz Kine izvijestila je da ju je jedan muškarac u podzemnoj željeznici ošamario, prijetio joj upaljačem, nazvao ju pogrdnim imenom i rekao joj da se “goni iz New Yorka”.

Jedna druga žena, porijeklom s Filipina, bila je s dečkom u podzemnoj, a muškarac joj je viknuo “kineska k***”, nakašljao se prema paru i fizički nasrnuo na njih.

Russell Jeung, profesor za azijsko-američka istraživanja pri državnom sveučilištu San Francisco rekao je za NBC da žene često u javnosti doživljavaju maltretiranje od strane muškaraca, a pandemija je pružila dodatni razlog za uznemiravanje Azijatkinja.

“Od samog početka smo uočili dosljedan obrazac. Nasilnici napadaju one za koje misle da su ranjivi, a to su starija i mlađa populacija”, rekao je.

Jeung je upozorio da posljednje brojke ne doživljava kao iznenađujuće nagli porast jer se, prema izvještaju, većina mržnjom motiviranih incidenata koja su se dogodila 2020. prijavljivala retroaktivno 2021. Smatra da jer tome tako jer su ljudi navikli na napade i manje su ih prijavljivali.

Iako su napadi na stariju populaciju izazvali pozive za akciju, Jeung je napravio razliku između krvoprolića u Atlanti, za koje još nije utvrđeno je li rasistički motivirano, i rasizma s kojim se azijatska zajednica suočava zbog problematične povezanosti s pandemijom koronavirusa.

“Mislim da su to dva odvojena trenda, nasilje koje smo vidjeli ovih dana i rasizam kojemu smo svjedočili prošle godine, no sve je povezano. Vrlo oprezno možemo primijetiti da je nasilje protiv Azijskih Amerikanaca u naseljima s visokom stopom kriminala uvijek bilo na visokoj razini. Dakle, kombinacija prošlogodišnjeg rasizma i zločina protiv starijih Azijata je sada dovoljno prisutna i problematična da privuče pozornost na nacionalnoj razini”, rekao je.

Smatra da su za rješavanje osnovnog uzroka nasilja ključni bolja edukacija i proširena zaštita prava građana.

“Ako se usko fokusirate na zločine iz mržnje, obraćate se samo manjem dijelu rasizma što ga doživljavaju Azijski Amerikanci. Bidenov memorandum, koji se više odnosi na incidente iz mržnje nego na zločine iz mržnje, zapravo je koristan jer nam to daje priliku da sveobuhvatno pristupimo problem”, smatra profesor Jeung.

O tome je za The Guardian govorila i Sung Yeon Choimorrow, izvršna direktorica NAPAWF-a, Nacionalnog ženskog azijsko-pacifičkog foruma.

“Bilo je potrebno da šest Azijatkinja bude ubijeno u jednom danu da ljudi počnu obraćati pažnju na ovo. Vođenje evidencije o zločinima iz mržnje protiv Azijskih Amerikanaca na toliko je niskoj razini jer policija čak ne želi prihvatiti da smo diskriminirani i uznemiravani zbog rase”, kaže.

Ističe kako je i sama bila žrtva dok je s kćerkom šetala ulicama Chicaga tijekom pandemije. Jedan ju je muškarac naganjao ulicom i vikao “Vrati se u Kinu i ponesi virus sa sobom”.

U najnovijim statistikama o zločinima iz mržnje FBI-a za 2019. godinu, rasizam je bio motiv za zločin kod 4.930 žrtava, od toga je kod njih 4,4 posto mržnja bila usmjerena protiv Azijata u odnosu na 48,5% protiv Afroamerikanaca i 14,1 protiv Amerikanaca hispanskog porijekla.

Vjeruje se da ovi podaci predstavljaju grubo podcjenjivanje problema kaznenih djela motiviranih mržnjom u današnjoj Americi, uključujući zločine protiv Azijata. Federalni zakon koji je na snazi od 1990., i zahtijeva vođenje evidencije o zločinima iz mržnje, slabo je učinkovit jer pojedini organi reda nemaju obvezu sudjelovati.

Kao rezultat toga, gotovo 90% organizacija za provedbu zakona uključenih u istraživanje o zločinima počinjenih iz mržnje iz 2019. godine nije prijavilo niti jedan incident – predali su praznu prijavu koju mnogi aktivisti za ljudska prava smatraju nevjerojatnom.

Povrh toga, federalno izvješće objavljeno u veljači pokazalo je da više od 40% zločina iz mržnje nikada nije prijavljeno vlastima. Tomu treba dodati i savezno izvješće iz veljače koje je pokazalo da se više od 40% zločina iz mržnje nikada ne prijavi vlastima.

“Mi čak niti nemamo jasnu sliku stvarne stope zločina počinjenih iz mržnje u SAD-u. FBI vam može reći koliko se pljački banaka dogodilo prošle godine, ali ne mogu vam reći stvarnu procjenu zločin iz mržnje”, rekao je Michael German iz Brennanova Centra za pravdu koji je 90-tih radio kao tajni agent FBI-ja koji se infiltrirao među bijele suprematiste. On ističe podatak da je između 2017. i 2018. godine bilo oko 230.000 slučajeva zločina iz mržnje, prema podacima Ministarstva pravosuđa.

