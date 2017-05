Kentucky Derby 2017 : Always Dreaming opravdao ulogu favorita i postao pobjednik najveće galopske utrke u Americi (Video)

Prelijepo trogodišnje grlo vlasnika Vincenta Viole iz New Yorka Always Dreaming je opravdao ulogu favorita i postao 143 pobjednik pobjednik Kentucky Derbyja,znamenite konjičke utrke koja se od 1875. održava na legendarnom hipodromu Churchill Downs u Louisvilleu u američkoj državi Kentucky.

U prisustvu 158 070 gledalaca, Always Dreaming je stazu dugu dva kilometra pretrčao za 2 minute i 3 sekunde čime je bankovni konto svoga vlasnika pojačao za 1.635.800 dolara. Svi se slažu da je to prije svega rezultat brižljivo građene saradnje legendarnog trenera Todda Pletchera i najboljeg jockeya na području Sjeverne Amerike, Johna Velazqueza. Prvi je na pomenutom području bio najbolji trener čak sedam puta, dok je drugi već ušao u znamenitu kuću slavnih (Hall of Fame).

Kentucky Derby se inače u najvećem gradu države Kentucky održava od daleke 1875 godine , a predstavlja prvu etapu tzv. “Triple Crown” serije koju još sačinjavaju utrke Preakness i Belmont. Riječ je o utrci predviđenoj samo za trogodišnje čistokrvne konje, a u Americi je čak dobila i zvučni epitet – ‘najuzbudljivije dvije minute u svijetu sporta’.

Na ideju da organizuje ”Kentaky Derby“ došao je uzgajivač konja, pukovnik Louis Clark kako bi skrenuo pažnju na kvalitet američkih grla. U početku, trke je organizova o po uzoru na britanske, a vremenom ih obogaćivao američkim uticajem. Pedeset godina kasnije odnosno 1926. sponzori su uveli tradiciju da se konjske trke otvaraju pjesmom ”My Old Kentucky Home“ .

Derby se održava prve subote u maju i smatra se jednim od najvažnijih društvenih događaja u Kentuckyju i susjednim saveznim državama. Što je naročto interesantno, iz godine u godinu, konjičkim utrkama na legendarnom hipodromu i propratnim događajima prisustvuje i sve veći broj Bosanaca i Hercegovaca i Amerikanaca bosanskog porijekla.

Kliker.info)