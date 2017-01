Kćerka Michaela Jacksona tvrdi : “Ja sebe smatram crnkinjom, tako me je tata učio”

Paris Jackson nedavno je izazvala pravu buru u javnosti zbog intervjua u kome je priznala da misli da je njen otac ubijen, ali i još mnogo toga.Takođe, tom prilikom je izjavila i da sebe smatra osobom afričkog porijekla.

“Ja sebe smatram crnkinjom. Tata je znao često da me pogleda u oči i da mi kaže: ‘Ti si crna, budi ponosna na svoje korijene’. Vjerovala sam u to što mi kaže”, ispričala je Paris za The Rolling Stones.

“Većina ljudi koji me ne poznaju smatraju me bjelkinjom. Imam svijetlu kožu, i posebno otkad imam plavu kosu, više izgledam kao da sam rođena u Finskoj ili nekom sličnom mjestu,” rekla je ona.

(Kliker.info-B92)