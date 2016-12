KBSA i IGK uputili pismo Izetbegoviću : Žrtve agresije i genocida se ne smiju ponižavati, podnesite žalbu na tužbu BiH protiv Srbije

U ime američkih i kanadskih Bošnjaka te žrtava genocida u BiH, Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike i Institut za istraživanjue genocida , Kanada, uputili su pismo Bakiru Izetbegoviću, članu Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda.

Poštovani gospodine Izetbegović,



Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike {KBSA}, nacionalna organizacija američkih i kanadskih Bošnjaka i Institut za istraživanje genocida,Kanada, {IGK} naučno istraživačka institucija, pozivaju Vas da podnesete žalbu na tužbu Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Američki ikanadski Bošnjaci smatraju pitanje žalbe na presudu Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije veoma bitnim i važnim pitanjem za budućnost kako Bosne i Hercegovine, tako i istine i pravde u svijetu.



Postoji pravni osnov za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije jer je Međunarodni sud pravde najviši pravosudni organ UN-a, koji je iznad bilo kojeg ugovora pa samim tim i Dejtonskog ugovora.

Međunarodni sud pravde je presudio da je Srbija odgovorna za kršenje Konvencije o genocidu, jer nije učinila sve što je bilo u njenoj moći za sprečavanje genocida te za nekažnjavanje i predavanje Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju individualnih počinitelja. Međutim, Srbija nije proglašena odgovornom za genocid ili saučesništvo u istom, čak ni za genocid u Srebrenici koji je stavljen na teret isključivo policijskim i vojnim organima entiteta Republike Srpske.



Bosna i Hercegovina kao tužiteljska strana uspjela je dokazati djela u osnovi genocida, međutim ne i genocidnu namjeru, genocidna namjera dokazana je samo u slučaju Srebrenice i to povodom entiteta Republika Srpska, te da su ta djela počinjena sa ciljem istrebljenja bošnjačkogstanovništva.

Bosna i Hercegovina može podnijeti žalbu na presudu u slučaju pronalaska novih dokaza koji joj u vrijeme donošenja presude nisu bili poznati ili nisu bili dostupni.

Istraživači nauke o genocidu su došli do tih novih, kredibilnih dokaza. Ovom prilikom ističemo otkrivanje masovne grobnice Tomašica kod Prijedora, te sve presude Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, posebno prvostepena presuda Radovanu Karadžiću i presuda Apelacionog vijeća od 19. aprila 2004. (Tužilac protiv Krstića) u kojoj se navodi da je počinjen genocid u Srebrenici 1995.



Polazeći od činjenice da postoji pravna mogućnost za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije, te da istraživači nauke o genocidu imaju nove, kredibilne dokaze za reviziju, u ime američkih i kanadskih

Bošnjaka, u ime mnogih istraživača genocida u svijetu, a posebno u ime preživjelih žrtava, njihovih potomaka i svjedoka genocida pozivamo Vas da poduzmete sve potrebne mjere i radnje da se podnese žalba na tužbu Bosne i Hercegovine protiv Srbije.

Revizija tužbe je jednako važna kao i sama presuda. To posebno važi za sudske procese u kojima se sudi za agresiju i genocid, gdje izneseni dokazi i dokumenti velikim dijelom doprinose stvaranju kolektivne memorije o agresiji i genocidu, utvrđivanju historijskih činjenica i interpretacija.

Ako ne iskoristite pravo revizije tužbe, onda to ne znači samo da time prihvatate prvostepenu presudu iz 2007., nego to isto znači da će drugi pisati bosanskohercegovačku historiju. Ukoliko ne dođe do revizije tužbe postoji realna mogućnost da Bosna i Hercegovina ostane taoc srbijanskog režima i pojedinaca koji simboliziraju projekat velika Srbija.

Sloboda Bosne i Hercegovine je moguća samo onda kada se utvrdi sudska odgovornost za agresiju i genocid na čijim rezultatima se danas temelji ta sloboda. Žrtve agresije i genocida, se ne smiju

ponižavati. Istina i pravda su najbolja brana ponižavanju žrtava agresije i genocida, ali i najbolji put fuzije bosanskohercegovačke države i društva i njenog puta ka evroatlanskim integracijama.

Vrijeme je da i Vi pokažete da ste ne samo politički lider Bošnjaka, već da ste i politički predstavnik preiživjelih žrtava, njihovih potomaka i svjedoka genocida.Revizija tužbe nije poziv na osvetu, već poziv na traženje istine i pravde jer se samo na njima može graditi bolja zajednička bosanskohercegovačka budućnost.

Pišmo članu Predsjedništva BiH Bakiru Izetbegoviću potpisali su predsjednik Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike Eldin Elezović i direktor Instituta za istraživanje genocida, Kanada emir ramić.

(Kliker.info)