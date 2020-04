Kataklizma koja se događa u SAD-u samo je vrh ledene sante : U samo nekoliko dana najmoćnija sila svijeta potpuno se raspala

SAD proživljavaju vjerojatno najteže trenutke u povijesti čitave generacije. Vodeći američki liječnici ovaj su tjedan proglasili novim 11. septembrom . New York su nazvali ovovjekim Pearl Harborom. Priznali su da je kataklizma kojoj su do sada svjedočili samo vrh ledene sante. I objavili da Ameriku tek čeka najgore.

Nevjerojatno je kako se u samo nekoliko dana najmoćnija sila na svijetu pod pritiskom epidemije koronavirusa u nekoliko sedmica potpuno – raspala.

Dio saveznih država je uveo ograničenje kretanja, dio nije. Neke su zatvorile shopping centre, druge nisu. Svaka je uvela svoja pravila igre, pa su tako plaže na Floridi do jučer bile pune ljudi, a New York zjapio avetinjski prazan. Dio građana do posljednjeg je daha branio svoje pravo na slobodu kretanja, a pastori diljem zemlje odbijali su prestati služiti mise u svojim crkvama ismijavajući pošast korone kao – izmišljotinu.

A Donald Trump?

Suočen s poražavajućom nestašicom maski, respiratora, testova i ležajeva na jedinicama intenzivne njege kakve zemlja koja tvrdi da je najrazvijenija na svijetu sebi ne bi smjela dozvoliti, on se vratio prodavanju magle. Pa posljednjih dana, na zgražanje čitave stručne javnosti, bez ikakve naučne potvrde propagira lijekove protiv malarije kao moguće spasitelje od zaraze.

Riba uvijek smrdi od glave. Američki kolumnisti sve češće govore o „najgorem predsjedniku u povijesti SAD-a“. Da, točno je da Amerika ima posebne standarde kada su osobne slobode u pitanju. Točno je da svaka država ima svoju čvrstu autonomiju, pa u jednoj primjerice pobačaj može biti zabranjen, a u drugoj ne. Točno je i da su u nekima bolnice u boljem stanju, a u drugima ne.

No ništa ne može opravdati nonšalanciju s kojom je Bijela kuća dočekala ovu pandemiju. Propustila priliku da obrani svoje granice. A to je prije bilo koje druge zemlje mogla učiniti jer su je od virusa branila dva oceana. Propustila je priliku da zaštiti naciju. A riječ je, podsjetimo, o tehnološki, znanstveno i istraživački najjačoj državi na svijetu. Propustila je priliku da, kada je smrtonosni virus prodro u njihovu zemlju, strogim mjerama ograniče njegovo širenje.

Umjesto toga stvorio se kaos u kojemu je zaraženo 349 hiljada ljudi. Više nego u Kini, Italiji i Španjolskoj. Zajedno.

U tom je kaosu život izgubilo 10 327 američkih građana. Konzervativne procjene govore da će se taj broj zaustaviti negdje između 100 i 200 hiljada. Više nego u svim ratovima koje je SAD vodila u posljednjih 75 godina.

S tim da ovoga puta za predvidjeti opasnost nisu trebali tajni agenti, probijanje koda Enigme ni infiltracija u redove najekstremnijih islamskih terorista. Bilo je potrebno samo upaliti televizor i pažljivo pogledati što se događa u Kini. A potom i u Italiji. I naprosto ne ponoviti njihove pogreške.

Sada, naravno, izgleda kao da se Trump odlučio braniti ekonomiju, a ne ljude. Pa zato više govori o stožeru za spašavanje gospodarstva. Nego što je žurio da osnuje onaj zdravstveni, za spašavanje života.

No prava istina je da je on opasnost od epidemije potpuno podcijenio. Kada mu je američki ministar zdravstva Alex Azar 18. januara pokušao objasniti da koronavirus nije dječja igra, Trump ga uopće nije slušao. Uvjeren da Amerikancima taj „kineski virus“ zapravo ne može ništa, danas se na vlastitom tlu suočava s kataklizmom biblijskih razmjera. Vlasti u New Yorku u ponedjeljak su odobrile privremene pokope u gradskim parkovima, jer na grobljima i mrtvačnicama više nema mjesta.

SAD i Južna Koreja svog su prvog pozitivnog od koronavirusa dobile u samo jedan dan razlike: 20., odnosno 21. januara. Dva i pol mjeseca kasnije, stopa smrtnosti u Južnoj Koreji je 4 smrti na milijun ljudi. U SAD-u je ona iznosi 31 smrti na milijun ljudi. I dalje rapidno raste.

Prije krize nitko ne bi rekao da bi se Švedska mogla naći u istom košu s kapitalističkom Mekom Amerikom. Najveća skandinavska zemlja izbjegla je kaos. Ima dovoljno respiratora. I zdravstveni sistem neusporedivo bolji od SAD-a. Ali su ipak izabrali spašavanje ekonomije prije nego ljudskih života. I napravili jednu, ali nevjerojatno tragično pogrešku. Virusu su pristupili prilično liberalno. Suzdržali se strogih zabrana. I građanima prepustili hoće li slušati savjete epidemiologa ili ne. Danas imaju 477 mrtvih: 47 smrti na milioun stanovnika.

Za usporedbu, Njemačka je imala potpuno drukčiji pristup. Angela Merkel odlučila je braniti ljude i – bar na kratki rok – žrtvovati ekonomiju. Danas imaju 19 smrti na milioun stanovnika.

Što se u doba korone može smatrati dobrim prolazom.

Marina Karlović-Sabolić (Slobodna Dalmacija)