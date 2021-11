Kardinal Puljić nakon zasjedanja Biskupske konferencije BiH: “Treba da se dogovorimo da k'o ljudi živimo”

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine 4. i 5. novembra 2021. godine u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu održala je redovno zasjedanje.

Biskupi su zasjedanje završili konferencijom za novinare održanom u petak, na kojoj su osvrt na zasjedanje dali nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik BK BiH i dopredsjednik BK BiH mons. Tomo Vukšić, nadbiskup koadjutor vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH.

Puljić je zadovoljan načinom odvijanja zasjedanja i saradnji koja je ostvarena.

”Radostan sam što smo u našoj nadbiskupiji uspjeli organizirati biskupijsku sinodu i evo otprilike radni sastanak je završen. Još nam ostaje da dokument kojeg smo pripravili, da 20. studenoga izglasujemo i nakon toga će se objelodaniti, računamo 8. prosinca”, rekao je Puljić.

Drago mu je i da je postojala kooperativnost, biskupi su bili otvoreni za razgovor suočavajući se sa svim izazovima što Crkva mora raditi, pa mu je bilo lako voditi zasjedanje, a u duši nosi zadovoljstvo jer se uspjeli zaokružiti radni sastanak.

Podsjetio je kako se svaki treći godišnji susret odvija u Sarajevu.

Vukšić je dao pojašnjenje za pojam sinodalnost i sinoda.

”Radi se o suodgovornosti svih u Katoličkoj crkvi za stvar općenito, opće dobro, za Katoličku crkvu kao takvu. Riječ sinoda se vrlo često u našem crkvenom govoru i ona nije izvorno našeg porijekla nego vuče porijeklo iz starogrčkog jezika i znači hoditi zajedno, putovati zajedno, biti odgovoran zajedno za ono čemu se pripada, ono što se želi zajedno biti za opće dobro. U crkvenom smislu, sinodalnost ili suodgovornost, zapravo znači odgovornost svakog člana, u svojoj službi i prema vlastitim sposobnostima za dobro crkve, za napredak, budućnost crkve, planiranje budućeg djelovanja, analiziranje sadašnjeg stanja stoga je vrlo važno čuti glasove svih članova Crkve”, rekao je Vukšić.

Puljić je, odgovarajući na pitanja novinara, dao komentar na činjenicu da Islamska zajednica nema ugovor s BiH te da li to prerasta u političko pitanje.

”Postoje ugovori unutar države s pojedinom vjerskom zajednicom. Postoje ugovori države s međunarodnim (stranama, op.a.), tako da ovaj ugovor kojeg Katolička crkva sklopila s BiH, to je međunarodni ugovor, a ovaj ugovor koji sklapa država BiH s pojedinom vjerskom zajednicom, to je unutar države i vjerske zajednice. Meni je žao što taj dogovor ne postoji, jer on blokira i neke druge stvari koje treba napraviti, jedna od tih stvari je i donošenje Zakona o vjerskim blagdanima ili praznicima”, rekao je Puljić.

Vjeruje kako Islamska zajednica traži način da pronađe svoje pravno mjesto u državi.

Puljić je komentarisao i retoriku koja vlada u BiH u posljednje vrijeme.

Ukazao je na značaj dijaloga kroz koji se traži da se poštuju ljudsko dostojanstvo i ljudska prava.

Puljić je ponovio zabrinutost zbog nepromišljenih izjava.

”Kako neću biti zabrinut kad narod se boji hoće li još početi pucati. Moram biti zabrinut. Ta zabrinutost je realna, međutim samo budala može zaželiti rat. Treba da se dogovorimo da k'o ljudi živimo“, rekao je Puljić.

Vukšić je o tom pitanju kazao kako su svi zabrinuti zbog nepromišljenih izjava i da takva retorika ne doprinosi ničemu što se smatra dobrim.

”Stoga mi se čini da bi prvi korak trebalo učiniti da prestane verbalna oluja koja sve više i više zahvaća ovo društvo i da se na ozbiljan način pristupi pitanjima koja još uvijek nisu riješena i da se na takva pitanja donose rješenja slijedeći dijalog“, rekao je Vukšić.

Puljić je komentarisao i nevrijeme koje je zahvatilo Sarajevo, navodeći kako se treba nositi s onim što je Božije davanje, ali i poduzimati korake kako bi se sanirale posljedice.

Zasjedanjem je predsjedavao Puljić uz sudjelovanje svih članova Biskupske konferencije BiH te delegata Hrvatske biskupske konferencije i Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda.

Centralna tema zasjedanja bilo je uključivanje biskupijskih zajednica i Biskupske konferencije BiH u sinodalni hod Katoličke Crkve za XVI redovito opće zasjedanje Biskupske sinode koja će se održati 2023. u Rimu o temi ”Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo, sudjelovanje i poslanje“.

Biskupi su razmotrili i provedbu predstojeće Đakonske pastoralne godine, saslušali izvješća svojih delegata s pojedinih važnih susreta te razmotrili pojedine prijedloge na pastoralnom i karitativnom planu.

“Biskupi izražavaju svoju zabrinutost zbog neodgovornoga ponašanja i nepromišljenih izjava pojedinih političkih predstavnika, koji takvim svojim djelovanjem izazivaju osjećanje nesigurnosti i straha kod ljudi. Sve, koji kao izabrani predstavnici sudjeluju u vlasti i donose odluke, i sve koji oblikuju medijski prostor, biskupi pozivaju da se suzdrže od teških riječi i uvreda i da poštuju pojedinačna i kolektivna prava ljudi, konstitutivnih naroda i manjinskih grupa”, rečeno je na konferenciji za medije.

Očekuju također da, radi uspostave društvene sloge i pronalaženja pravednog izbornog sistema i radi provođenja potrebite ustavne i zakonske reforme, svoju pomoć pruže i predstavnici međunarodne zajednice. Tu reformu zahtijeva pravda i radi toga da bi se otklonila svaka pravna i stvarna mogućnost preglasavanja, manipulacija i dominacije, i da bi se pronašao zakonski sustav i rješenje koje će osigurati poštivanje ljudskih prava i dostojanstva u kojemu će svaki narod i manjinska grupa sama birati i imati svoje predstavnike.

Smatraju da je dijalog jedini moralno prihvatljiv način koji izabrani predstavnici moraju slijediti u pregovorima radi pronalaženja rješenja. Potrebno je to također radi ispravljanja nepravda i stvaranja osjećaja sigurnosti, radi podržavanja poduzetničke klime i otvaranja radnih mjesta, posebice za mlade.

