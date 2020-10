Kardinal Vinko Puljić : Ja sam sin Bosne ali ne ovakve, nisam ja moju domovinu zamišljao ovako! (VIDEO)

Novi Nadbiskup neće biti Kardinal,to nije titula koja se nasljeđuje! Mora se naći pravedno rješenje da Hrvati biraju svog predstavnika, može se to kroz Izborni zakon, inače se Hrvate tjera u Treći entitet! Treći entitet je za mene moralno pitanje, to znači ozakoniti etničko čišćenje! Nakon rata, Holbruku sam rekao da je nepravedno ovo što su uradili u BiH a on mi je rekao: Ja znam da si ti u pravu, ali mi imamo moć!

AKO BOSNA I HERECEGOVINA NE MOŽE BITI ZEMLJA TRI JEDNAKOPRAVNA NARODA, NEĆE NI EVROPA OSTATI!

Vrlo je uvrijedljivo kada nam kažu da će nam dati treći entitet, šta ćeš mi dati kada sam ja već kod kuće, samo me moraš priznati! Ja sam sin Bosne ali ne ovakve, nisam ja moju domovinu nisam zamišljao ovako! Nadbiskupska konferencija je predložila novo-staro ustrojstvo BiH, četiri regije, concept iz 1905.godine, dan-danas OSCE djeluje po tim regijama a ne entitetima, ali su mi “velike sile” kazale da ne talasam!

Koje velike sile?!

Uvijek su ovu zemlju “uređivale” velike sile, Amerika, Rusija, Engleska; došle velike sile, stvorile ovakvu državu, sada nam valja u njoj živjeti! Bosna nikada nije sama sebe skrojila! Teško onom kad mu drugi kapu kroji!

Imate li informacije iz Vatikana,da li se naša zemlja i naš region preuređuju?

Nemam, u BiH ima mnogo kuharica, zato je tako preslano! Ova zemlja ima dovoljno kruha,samo da je ne kradu! Političari, čim nemaju interesa, ne rade!

Šta mislite o odlasku Dodika u Zagreb,zatim Izetbegovića i Čovića u Zagreb a onda Čovića i Dodika u Beograd?

Jedno je razgovor,drugo dogovor! Svi projekti koji oni rade su prožeti interesom! Kao da nekoga citirate, ne može narod biti važniji od stranke? Tim liderima narod nije važan nego stranka, partija!

Narod je vrijedan! Imaju tri strukture migranata, jedna struktura su oni koji su poslani u Evropu za neke programe!

Zašto nam ih šalju zemlje koje su bogate?

Uoči referenduma ,po savjesti sam osjećao da svom narodu trebam reći da se izjasne, progonila bi savjest da sam šutio! Kakav život, takva smrt! Kakva smrt, takva vječnost! Bio sam najmlađi Kardinal u Kardinalskom zboru devet godina! Kada me je Papa proglasio Kardinalom, u crkvi u Rimu prolomio se krik!

Je li vam teško nositi križ?

Kada mi je Papa dao križ, nisam znao da će biti tako težak! Blajburg? Misa za žrtve? Ko pravda zločin,sudionik je zločina, molitvom ne opravdavam njegov zločin ali sam dužan moliti pred Bogom da se smiluje svim pokojnicima!

Da li se ispovijedate?

Da, dva puta mjesečno svećeniku, sve mu priznam i kažem!

Jeste li griješnik, baš sve kažete svećeniku?

Da, sve kažem, svaki čovjek griješi… niko od nas nije kriv niti zaslužan što je rođen u jednoj sredini, što je Hrvat, Bošnjak, Srbin!

Zašto ste ostali u Sarajevu, pa bili kidnapovani, pa na Vas pokušan atentat nakon rata?

Volim ovaj narod, ovu zemlju, ljubav je jača od smrti… u ratu, odem na TV, pričam o zaustavljanju rata i mržnje, vratim se kući kad granata zviz’ u kuću! Svećenik mi kaže: Pričaj ti, pričaj, ostat ćeš bez glave ne samo bez krova!

