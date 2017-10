Kardinal Puljić u Vatikanu : “Čim me je papa ugledao, odmah je spomenuo Sarajevo”!

Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić boravi u posjeti Vatikanu gdje se susreo i sa poglavarom Katoličke crkve papom Franjom.Puljić je otkrio da se papa vrlo rado sjeća posjete glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

“Mene je ugodno iznenadilo da čim me je papa ugledao odmah je spomenuo Sarajevo i svoj pohod u Sarajevu. Dakle, on je rado zapamtio to iskustvo i to iskustvo nosi po svijetu”, kazao je Puljić i dodao da je upravo zbog toga važno zauzeti “jasan stav”.

“Ne smije biti onog kupoprodajnog ‘mi ćemo vama dati’ nego jednostavno ostvariti uvjete da smo jednakopravni i kao građani BiH i kao narod koji je konstituitivan. U tom duhu Crkva gleda na opstanak Hrvata kao na opstanak katoličke crkve na prostoru BiH”.

