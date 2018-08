Kapetan duge plovidbe Pero Matić tvrdi : BiH na pregovore o Pelješkom mostu slala nestručne ljude!?

Pero Matić, jedini bh. kapetan duge plovidbe, inače stanovnik Neuma, kaže u razgovoru za Radiosarajevo.ba da se problem Pelješkog mosta vuče već 15-tak godina, ali da je bh. strana u komisije koje su sa Hrvatskom pregovarale o ovome važnom pitanju vezanom za suverenitet naše zemlje na moru jednostavno nije imenovala stručne ljude!?

“Ja sam od početka ovog pitanja bio konkretan i govorio sam bez imalo ustezanja, još 2003. i 2004. godine. Visina mosta koja se tada pominjala bila je 35 metara. Sjećate se da sam ja među prvima reagirao jer sam jedini te struke na području BiH. Zauzeli smo takav stav da visina nije primjerena, jer se moraju poštivati međunarodni standardi. Vođeni su poslije pregovori komisija Hrvatske i BiH. Ja moram reći, kadar tih komisija (kad je u pitanju BiH), je bio potpuno nestručan! Oni s bili ispred HDZ BiH. Dogovorena je visina mosta od 55 metara i dugo se ništa nije spominjalo i govorilo, da bi sada ispao problem”, kaže nam Marić.

Neum izoliran

On sada vidi problem u nečemu drugom.

“HDZ i SDA koriste ovo pitanje sada u predizbornoj kampanji. Oni su trebali 2004., 2005. ili 2006. formirati stručne komisije i tamo imenovati ljude koji su iz pomorske struke, stručnjaci međunarodnog prava i da se to jednom zauvijek riješi”, ističe naš sagovornik.

Postavlja se pitanje zašto se decenijama ne završava put koji će Neum povezati s ostatkom BiH.

“Neum je izoliran. Nažalost, vlasti ne rade put dovoljno brzo. Potrebno je da se preko teritorije BiH uradi put, a ne da se prema nama ide kozjim stazama preko Svitave”, naglasio je.

Što se tiče visine mosta od 55 metara, govoreći kao pomorac i u svoje ime, tvrdi da takva visina mosta ne ugrožava interese BiH.

“Takva visina mosta u sljedećih 500 godina sigurno ne može biti prijetnja BiH, jer bi to istovremeno bila prijetnja i nama u Neumu. Ja sam građanin Neuma i države BiH. Ne želim da interesi Neuma budu ugroženi, u smislu da budemo zatvoreni, a to znači i BiH. Jer je BiH i moja država. Mi u Neumu ne bi pristali da budemo izolirani i ograničeni od bilo koga. Što se ova pitanja sada koriste za dnevnopolitičke svrhe, a nisu u stanju da sjednu i dogovore se, to je drugo”, istakao je on.

Postavlja pitanje i zašto više od 15 godina dvije države dva nadležna ministarstva, ne odrede kako da BiH ima nesmetan pristup otvorenom moru.

“A zna se koja je tu procedura. Učitavanjem i određivanjem koridora kroz hrvatsko more. U tom području, danas-sutra, brodovi i jahte, bez valjanih razloga, niko ne smije zaustaviti. Čak ni hrvatska policija i granična policija. Jedino ako postoji sumnja da se radi o trgovini oružjem, robljem, drogom, otpadima itd”, ukazuje Matić na konkretna rješenja.

Visina nije problem

Na pitanje da li BiH ima osnova za međunarodnu tužbu protiv Hrvatske zbog zatvaranja bh. mora, Matić kaže kako ne zna koje će argumente bh. strana da koristi.

“Ne raspolažem tim informacijama. Ali ja smatram kao Pero Matić, kapetan duge plovidben, diplomirani inženjer morskog prometa, koji sam plovio, kažem da visina od 55 metar ne treba biti problem u narednih nekoliko stotina godina, niti će ugrožavati sigurnosti i interese BiH“, zaključio je Matić.

