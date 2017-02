Kandidat za načelnika Stoca Mato Komšić: Ovo je sramota

Ostalo je još šest dana do ponovljenih izbora u Stocu na kojem Bošnjaci neće imati svog kandidata za načelnika te općine. U utrci su ostali aktuleni načelnik i kandidat HDZ-a Stjepan Bošković i nezavisni kandidat Mato Komšić.

Bošnjaci će i definitivno bojkotovati izbore u ovom hercegovačkom gradu nakon što je sa kandidatske liste uklonjen kandidat Inicijative za Stolac Salmir Kaplan. U razgovoru za N1, Komšić kaže da još uvijek vlada zatišje.

“Šanse su 50:50. Sad je Ćović bio u Stocu i najavio pobjedu. Ja ne vjerujem u to, to se on nada. Ako je narod budala, neka glasa za to”, kazao je Komšić.

Bošnjaci su najavili bojkot izbora u Stocu?

“Ako hoće da bude ovako, neka ne izlaze. Šta ću i ja onda izlaziti, dat ćemo Stjepanu nek bude još četiri godine. Ali mislim da nije tako narod odlučio, mislim da će narod izaći. Ja ću pomoći koliko mogu jer ovako ne valja, ovo je sramota. Pozivam sve da izađu i glasaju. Ko živi u Stocu neka glasa”, kazao je Komšić.

Kako kaže, volio bih da je Salmir Kaplan ostao na listi.

“Nisam bio toliko u toku sa svim dešavanjima. Mogao je raditi to prije ili poslije izbora, ja bih volio da je on, dao bih mu i ja svoj glas ako narod ne bi glasao za mene. Ja sam ovdje došao iz Zenice prije 20 godina, isto je i meni i njemu”, kazao je Komšić.

Podsjetimo, CIK BiH je sredinom januara donio odluku o poništavanju izbora u Stocu od 2. oktobra prošle godine, kada je izborni proces prekinut zbog niza incidenata.

CIK BiH je u decembru 2016. donio odluku da sa liste skine kandidata “Inicijative za Stolac” za načelnika Salmira Kaplana, te kandidate za Opštinsko vijeće Demira Mahmutćehajića, Ahmeta LJubovića i Božu Raguža zbog prekida izbornog procesa na proteklim lokalnim izborima u Stocu.

Sud BiH nije uvažio njihove žalbe na ovakvu odluku CIK-a BiH, pa će tako na ponovljenim izborima biti dva kandidata za načelnika opštine Stolac, i to Stjepan Bošković iz HDZ-a i Mato Komšić iz Socijaldemokratske fronte nakon čega su uslijedile apelacije.

Međutim, Apelaciono odjeljenje Suda BiH je potvrdilo odluke CIK-a BiH o skidanju kandidata sa listi kao i smjenu općinske izborne administracije u Stocu.

(Kliker.info-N1)