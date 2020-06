Kanadski premijer kleknuo u znak podrške demonstrantima : Svi moraju izabrati što će biti – ‘rasisti ili antirasisti’ (VIDEO)

Kanadski premijer Justin Trudeau u petak je, tokom antirasističkog skupa održanog u Ottawi kleknuo u znak solidarnosti s demonstrantima.

Okružen tjelesnim čuvarima s maskama, Trudeau je kleknuo dok su prosvjednici tražili prekid policijske brutalnosti i rasističkog ponašanja prema crncima, usred povika: ” Suprotstavimo se Trumpu! Suprotstavimo se Trumpu!”

Okupljanje u Ottawi jedno je od nekoliko skupova planiranih u gradovima širom Kanade u znak solidarnosti s demonstracijama u Sjedinjenim Državama što ih je potaknula nasilna smrt nenaoružanog Afroamerikanca Georgea Floyda kojega je prošle sedmice u Minneapolisu ubio policajac.

S crnom maskom preko nosa i usta, Trudeau je pljeskao i kimao glavom kad je jedan od govornika kazao da svi moraju izabrati što će biti – “rasisti ili antirasisti”.

Kanadski premijer koji je prošle sedmice bio prisiljen na riskantan diplomatski potez, izrazivši “užas i zaprepaštenje” zbog razvoja događaja u SAD-u te istodobno nastojeći ne imenovati i ne uvrijediti aktualnog američkog predsjednika, u međuvremenu se suočio sa sve većim pritiskom javnosti koja ga je pozvala da se javno suprotstavi Donaldu Trumpu.

Trudeau je u utorak 21 sekundu oklijevao prije nego što je odgovorio na pitanje o Trumpovoj prijetnji korištenja vojske kako bi ugušio prosvjede diljem Sjedinjenih Država.

Umjesto toga Trudeau je skrenuo pozornost na probleme s kojima se susreće Kanada kada su posrijedi sustavni rasizam prema autohtonim zajednicama i rasnim manjinama u zemlji.

“Svi s užasom i čuđenjem gledamo što se događa u Sjedinjenim Američkim Državama. Vrijeme je da se povežemo, vrijeme je da slušamo. Vrijeme je da učimo…, jer nepravda se nastavlja unatoč postignutom napretku. No vrijeme je i da mi Kanađani priznamo da i sami imamo vlastite probleme. I kanadski crnci svakodnevno se susreću s diskriminacijom, u Kanadi je i dalje prisutna sustavna diskriminacija, koju mnogi među nama ne vide, no to je realnost”, kazao je tada Trudeau.

“Mislim da previše Kanađana osjeća strah i tjeskobu kada ugledaju policijske dužnosnike jer u ovoj zemlji i dalje se suočavamo sa sustavnim rasizmom i sustavnom diskriminacijom”, ponovio je Trudeau novinarima na brifingu u petak.

