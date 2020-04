Kaliforniji su mnogi predviđali najcrnji scenarij, a sada joj se dive : Tajna bitke s koronom američke države koja se s epidemijom nosi bolje od drugih

Nakon što je prvi stanovnik Kalifornije umro od koronavirusa 4. ožujka, guverner Gavin Newsom je proglasio izvanredno stanje. To je bila prva smrt povezana s Covidom-19 u SAD-u izvan države Washington, piše BBC.

Više od 24.000 osoba se pokazalo pozitivnima na koronavirus u Kaliforniji, a 821 osoba je umrla. Ti su gubici, koliko god bili tragični, samo mali dio onoga što su stručnjaci predviđali ovoj saveznoj državi od 40 miliona ljudi.

Virus se brzo širi u južnoj Kaliforniji i u Centralnoj dolini pa još uvijek nije savladan, ali s obzirom na pesimistična predviđanja koja je iznio guverner u ožujku kako bi do 25 miliona stanovnika Kalifornije moglo biti zaraženo koronom, situacija je ondje začuđujuće dobro kontrolirana.

Nadležni kažu da će zaraza svoj vrhunac imati sredinom maja. Drugi misle da bi Kalifornija vrhunac mogla dosegnuti ove sedmice.

Institut za procjenu zdravlja Univerziteta u Washingtonu je umartu iznio procjenu da će više od 6.000 ljudi u Kaliforniji umrijeti od koronavirusa. Ove sedmice , institut je izmijenio svoju prognozu predviđajući da će Kalifornija dosegnuti vrhunac 17. aprila s 1.783 mrtve osobe.

Kalifornija je testirala samo 212.900 ljudi, a svi testovi nisu obrađeni, pa će broj potvrđenih slučajeva biti znatno viši. Ali smrtnost je mnogo manja nego što se očekivalo.

Pitanje je zašto se Kalifornija sa zarazom nosi puno bolje nego što su mnogi predviđali.

Kalifornija je prva u SAD-u donijela odredbu da se ne izlazi iz domova. To je naredio guverner Newsom 19. marta, tri dana prije New Yorka.

Takva odluka na državnoj razini je slijedila nakon sličnih odluka koje su donesene 16. marta u nekim gradovima i okruzima, uključujući San Francisco. Stanovnicima je naloženo da ostanu kući i da odlaze samo na poslove koji su nužni, poput rada u prehrambenim trgovinama i apotekama.

Ali može li dan ili dva brža reakcija imati takav efekt? Tako misli dr. Neha Nanda, infektologinja na Sveučilištu Južna Kalifornija.

– Čak i jedan dan brža reakcija može imati učinak, kazala je za BBC.

– Pobolijevanje i smrtnost koji se mogu izbjeći su veliki, kazala je.

– S obzirom da je malo toga poznato o virusu i njegovu liječenju, prevencija je važnija od ičeg drugog. Najbolje oružje koje imamo je socijalno distanciranje, dodala je.

U okrugu Santa Clara je 9. marta zabranjeno okupljanje više od 1.000 ljudi. Zabrana je nastupila nakon što je umrla žena u tom okrugu. Uskoro su ograničenja okupljanja od 1.000 ljudi smanjena na 50 ljudi.

Mnogi su u tom trenutku bili šokirani jer je ograničavanje okupljanja naštetilo sportskim timovima i kino projekcijama.

Ali to nije omelo lokalne vlasti, pa su i u San Franciscu, Los Angelesu i Oaklandu zabranili okupljanja koji dan kasnije.

– Naš prvi prioritet ostaje zdravlje, sigurnost i blagostanje svih u Oaklandu, kao i onih koji posjete naš grad, kazala je gradonačelnica Libby Schaaf.

U tom trenutku je bilo nezamislivo da će e-sportovi zamijeniti sport uživo i da će se koncerte gledati u dnevnim sobama.

– Dobro smo reagirali i kao rezultat nemamo velik broj slučajeva, kaže dr. Nanda.

Za razliku od gusto naseljenog New Yorka gdje se većina ljudi oslanja na javni transport, Kalifornija je poznata po raširenosti gradskih područja i ljubavi prema vožnji auta. New York je triput gušće naseljen od Los Angelesa. Iako područje L.A.-ja ima više od 10 miliona ljudi, veći broj stanovnika vozi automobil nego u New Yorku.

Prema studiji sveučilišta UCLA iz 2018. manje od 3 posto ljudi u Južnoj Kaliforniji često koristi javni transport.

Epidemiolog s UCLA dr. Timothy Brewer smatra da urbana raširenost u Kaliforniji možda pomaže sprečavanju širenja virusa, za razliku od gradova poput New Yorka i Detroita.

– Što je manja gustoća populacije to je lakše očuvati fizičku distancu, kazao je Brewer.

Dodao je i kako misli da je stroga politika socijalnog distanciranja u Kaliforniji, koja je uz to na vrijeme uvedena, glavni razlog zašto je ova savezna država toliko uspješna u suzbijanju epidemije.

– Kalifornija je mogla imati više slučajeva da je po pitanju socijalne distance krenula istim putem kao New York, New Jersey ili neke druge lokacije u SAD-u, kazao je.

U početku je bilo problema s javnim površinama i njihovim zatvaranjem.

Na vikend 15. marta građani su panično pokupovali sav WC papir, kvasac i brašno u državi, a sljedeći vikend su masovno krenuli na plaže i šetališta. Plaže su bile krcate. Popularna mjesta za šetnju poput Runyon Canyona su bila popunjenija nego ikad, što je onemogućavalo socijalno distanciranje.

Na kraju su vlasti zatvorile plaže i brdske staze širom države i stanovnike zamolile da šeću u svojim četvrtima.

Ponekad vlasti nameću pravila, ali ne uvijek.

Kaliforniju su ismijavali na Fox Newsu nakon što se pojavila video snimka na kojoj se može vidjeti nekoliko brodova koji su sudjelovali u hapšenju surfera koji je odbio izići iz mora.

U San Diegu aktivisti za zaštitu beskućnika su zamjerili popisivanje i hapšenja beskućnika koji su spavali na ulici.

U Los Angelesu gradonačelnik Eric Garcetti je ohrabrio ljude da prijave svakog tko krši pravila ostajanja u kući ili ide na posao koji ne spada u esencijalno potrebne.

– Želio bih vam zahvatiti što prijavljujete druge i tako pomažete sugurnosti svih nas, kazao je gradonačelnik Garcetti u podršci ‘doušnicima’. Mnogi su ga zbog te izjave kritizirali, a ne zna se koliki je broj onih koji su prijavljivali prijestupnike.

Ipak, vodećim ljudima Kalifornije većina zahvaljuje što su reagirali brzo i virus stavili pod kontrolu, navodi BBC.

(Jutarnji list)