Kako je došlo do toga da Balašević 1998. godine održi koncert u razrušenom Sarajevu

Jedan od najvažnijih i najemotivnijih koncerata u karijeri dugoj više od 40 godina Đorđe Balašević održao je u Sarajevu, 7. veljače 1998. godine.

U ratom razrušenoj Bosni i Hercegovini koncert pjevača iz Srbije mnogima nije zvučalo kao dobra ideja, ali ispostavilo se da je bila najbolja moguća. O tome kako je došlo do koncerta u dokumentarcu “Ratovi prolaze – ljudi ostaju” govorili su organizatori koncerta i pokojni Balašević.

Aida Feraget, koja je tih godina radila u uredu UNHCR-a za jugoistočnu Europu kazala je da je ideja o koncertu nastala u rujnu 1997. godine.

“Moj tadašnj šef je došao sa zahtjevom da smislim nešto na što će doći svi. Doslovno je tako rekao. Moja prva i jedina ideja je bila koncert Đorđa Balaševića. Kada me je on pitao tko je to, rekla sam mu da je to pjevač iz Srbije. Prva njegova reakcija je bila: “Nemoj mi to raditi””, kazala je Feraget.

“Zbog silne želje da se koncert dogodi u Sarajevu, ja sam sjela u auto i otišla u Novi Sad, na poznatu adresu koja je opjevana u pjesmama i čekala da se otvori kapija. Kapija se u jednom trenutku otvorila, on je krenuo s djecom negdje, a ja sam istrčala iz automobila. Malo plakala, malo pokušavala reći tko sam i što pokušavam. On je malo zbunjeno molio da se za sat vremena vidimo u jednom novosadskom restoranu i da će on doći s Oljom. To se i desilo”, dodala je Feraget.

Balašević se s UNHCR-om dogovorio i koncert je najavljen. Tih se dana pisalo da mu se u Sarajevu sprema atentat, a brojni Novosađani su ga na dan polaska u BiH ispratili i pružili mu podršku.

“Koncert za slobodu kretanja i pomirenja” je najavljen, a ljudi iz cijele BiH krenuli su u razrušeno Sarajevo slušati Balaševića.

Balašević je pod pratnjom krenuo u Sarajevo. Postoje i videozapisi s putovanja.

“Postoji grižnja savjesti kod srpskih ljudi zbog toga što nismo ništa mogli promijeniti. To je naš grad, naši zemljaci. Tamo imam toliko uspomena da će to uvijek biti moj grad. Ja dolazim kao svoj”, rekao je u automobilu koji ga je vozio u Sarajevu.

“Izašao je točno u 8. Ljudi su predugo čekali. I izašao je na pozornicu, rekao “Dobro veče moje Sarajevo”, a sala je eksplodirala”, rekla je Aida Feraget o veličanstvenoj večeri.

“Tako je to, ratovi prolaze. Ljudi ostaju”, rekao je na početku koncerta.

Na dva koncerta bilo je 14 hiljada ljudi.

“Zadnji koncert u zemlji čije ime večeras neću spominjati održali smo u ovoj istoj sali. Da sam znao što će se dogoditi, pjevao bih do sada”, kazao je, između ostalog na emotivnom koncertu.

“To je bila najljepša objava kraja rata koja je bila potrebna Sarajlijama. Imali smo Dejtonski sporazum, ali nitko nikad nije rekao da je gotovo dok on te večeri nije rekao ‘Ratovi prolaze, ljudi ostaju'”, o koncertu je rekla Feraget.

