Kadrovska komisija SDA donijela odluku : Selmo Cikotić kandidat za novog ministra sigurnosti BiH

Kadrovska komisija Stranke demokratske akcije (SDA) donijela je odluku o kandidatu te stranke za novog ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.

To će, saznaje Faktor , biti Selmo Cikotić, a taj će prijedlog tokom dana biti dostavljen predsjedavajućem Vijeća ministara BiH na dalje postupanje u skladu sa Zakonom o Vijeću ministara BiH. Cikotić je, saznajemo, prihvatio kandidaturu.

Cikotić je u prošlosti obnašao dužnost ministra odbrane BiH i to u periodu od aprila 2007. do februara 2012. godine.

Završio je Vojnu gimnaziju “Bratstvo i jednistvo” u Beogradu, a zatim i Vojnu akademiju 1986. u Zadru. Magistrirao je odbranu i sigurnost na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje je i doktorirao 2008. godine.

Svoju profesionalnu karijeru je započeo 1986. godine kao aktivno vojno lice u Školskom centru PVO u Zadru, gdje ostaje sve do početka rata u BiH, kada se vraća u našu zemlju kako bi se priključio odbrani. Do 1994. godine ostaje u BiH kao pripadnik Armije RBiH. Te godine postaje vojni ataše RBiH u Washingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Od 1997. do 1999. godine vrši funkciju načelnika Odjela za obuku u Zajedničkoj komandi Vojske FBiH. Do 2000. godine je obnašao dužnost šefa kabineta Zamjenika ministra odbrane FBiH, a zatim i zamjenika komadanta Prvog korpusa Vojske FBiH. Od 2001. do 2004. godine je i komadant Prvog korpusa, a u prošlom mandatu je bio savjetnik člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

Tokom karijere je bio i izvršni direktor kompanije OKI, dekan Američkog državnog fakulteta na Američkom univerzitetu u BiH, te direktor BIGMEV-a.

Prije nego što se prijedlog imenovanja novog ministra sigurnosti nađe na dnevnom redu Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) i Centralna izborna komisija (CIK) BiH morat će izvršiti neophodne provjere. Neobavezujuću preporuku dat će i Komisija za pripremu izbora Vijeća ministara BiH, koja će prethodno obaviti razgovor sa kandidatom.

On bi na poziciji ministra sigurnosti BiH trebao zamijeniti predsjednika Saveza za bolju budućnost (SBB) Fahrudina Radončića, koji je 2. juna podnio ostavku na tu poziciju. S obzirom na to da je Radončić donio odluku da se SBB povuče iz koalicije na državnom nivou, odlučeno je da će novog ministra sigurnosti predložiti SDA.

Ranije su, podsjetit ćemo, mediji spekulirali o nizu imena kao potencijalnim kandidatima za novog državnog ministra sigurnosti, te su se u tom kontekstu spominjali aktuelni zamjenik ministra finansija i trezora BiH Hazim Rančić, šef Kluba zastupnika SDA u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Adil Osmanović, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić, te čak i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić i još nekoliko članova SDA iz Unsko-sanskog kantona.

