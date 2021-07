Jusuf Nurkić : Pokušao sam kupiti vakcine za cijelu Bosnu i Hercegovinu

Član Portland Trail Blazersa Jusuf Nurkić izjavio je za ESPN da je pokušao kupiti vakcine protiv koronavirusa za BiH ali da nije bio u mogućnosti da to uradi zbog pravila u SAD po kojim vakcine ne smiju da se prodaju dok stanovništvo te zemlje nije vakcinisano.

“Oni samo imaju donacije, ali ne dovojno da vakcinišu svo stanovništvo,” izjavio je Nurkić o BiH.

“Pokušao sam da ih kupim za cijelu zemlju. Obezbjedio sam novac, imao sam plan, sve. Ali i dalje ne možemo to da uradimo. Čak i da nađemo vakcine, izgleda da američki zakoni kažu da dok američki narod ne bude vakcinisan, ne možete ih prodati. Dakle, ne znam šta drugo da radim. Zaista sam pokušao”, dodao je.

No ono što Nurkiću pada još teže je to da mnogo vakcina završi neiskorišteno u SAD, i on bi ih rado kupio za BiH.

“Sve ove zemlje se pate, a imate Sjedinjene Države, očito broj 1 na svijetu, imaju vakcine a ljudi ne žele da se vakcinišu. Osjećam da je čovječanstvo nekako propalo, jer bi sve zemlje trebale dobiti barem neke od tih vakcina, zar ne?”, rekao je Nurkić.

ESPN navodi da je ono što je dodatno ponukalo Nurkića da kupi vakcine i činjenica da je njegova nana, koja živi u BiH, nedavno prebolovala Covid-19 te da su opcije bile veoma ograničene za nju u smislu vakcinisanja.

“Nakon 17 dana je prebolovala Covid. Onda, 19. dana, doživjela je srčani udar. To je bilo nevjerovatno,” naveo je on.

(Kliker.info-N1)