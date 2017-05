Junakinja dana: Fotografija mlade češke izviđačice zapalila društvene mreže

Fotografija 16-godišnje djevojke u uniformi izviđača iz češkog grada Brna postala je pravi hit na društvenim mrežama, a mlada cura koja se, kako se vidi na slici, suprotstavila nabrijanom skinheadu je, smatraju mnogi, junakinja dana.

Sliku je u Brnu 1. maja snimio Vladimir Čičmanec na protestu u organizaciji tamošnje neonacističke stranke. Djevojka je bila dio protuprosvjedne skupine.

– Nisam se bojala. Otišla sam na protudemonstracije jer želim promijeniti stvari. Smatram da to ima smisla i da se mladi ljudi trebaju umiješati i pokušati promijeniti svijet oko sebe. Moraju biti svjesni što se događa i ne trebamo prepuštati starijima da se suprotstavljaju ekstremistima – ispričala je Lucie Myslikova novinarima BBC-ja.

Otkrila je da je sa skinheadom s fotografije raspravljala o pravima izbjeglica. Kaže da mu je rekla da države imaju dužnost pomoći onima koji bježe od ratnih sukoba i da u takvim slučajevima granice ne postoje. On joj je na to rekao da bi ju trebali silovati ti ljudi koje pokušava spasiti.

– Najšokantnije u cijeloj priči je što neki ljudi nakon ovoga mene nazivaju ekstremisticom. Čini se da je biti antifašist iz nekog razloga ekstremno. Za mene je to vrhunac apsurda – rekla je Lucie za BBC.

(Kliker.info-SD)