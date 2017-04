Jubilarna 100-ta dodjela : New York Times, Washington Post i AP dobitnici Pulitzerove nagrade

Američki list The New York Times dobio je ovogodišnju Pulitzerovu nagradu za vanjskopolitičko izvještavanje o nasilju nad afganistanskim ženama, The Washington Post za unutarnjopolitičko izvještavanje o policijskom nasilju dok je nagradu za službu javnosti dobila agencija Associated Press za izvještaj o iskorištavanju radnika u industriji morske hrane, objavio je Pulitzerov odbor.

Pulitzerove nagrade, najprestižnije priznanje u američkom novinarstvu, dodijeljene su ove godine 100-ti put.

Allissa Rubin iz The New York Timesa dobila je nagradu za najbolje vanjskopolitičko izvještavanje za priču o “neizrecivim” okrutnostima koje podnose afganistanske žene, dok su novinari The Washington Posta dobili nagradu za uspostavu nacionalne baze podataka o tome koliko često policija u SAD-u puca da ubije, navodi agencija dpa.

Agencija Associated Press dobila je nagradu za istraživanje o teškom iskorištavanju radnika u industriji morske hrane koje je, kako se navodi u obrazloženju, oslobodilo 2000 robova i privelo pravdi počinitelje te potaknulo reforme.

The Los Angeles Times dobio je Pulitzerovu nagradu za izvanredne vijesti za svoje izvještavanje o smrtonosnom terorističkom napadu u San Bernardinu u Kaliforniji, dok su Tampa Bay i Sarasota Herald-Tribune podijelili nagradu za 2016. za istraživačko novinarstvo, javlja Reuters. Te dvije floridske novine dobile su priznanje za zajedničko izvještavanje o nasilju i nebrizi u psihijatrijskim bolnicama na Floridi.

Dobitnici Pulitzerovih nagrada u 21 kategoriji, uključujući novinarstvo, muziku, dramu i beletristiku, objavljeni su na newyorškom Univerzitetu Columbia čiji fakultet za novinarstvo dodjeljuje nagrade. Nagrada se počela dodjeljivati 1917. a ustanovio ju je novinski izdavač Joseph Pulitzer, američki Mađar.

Agencija Reuters i The New York Times podijelili su Pulitzera za fotografiju-vijest za snimke migrantske krize u Evropi i na Bliskom istoku.Lin-Manuel Miranda dobila je nagradu za dramu Hamilton, koja je postigla veliki uspjeh na Broadwayu.Viet Thanh Nguyen dobio je Pulitzerovu nagradu za roman The Sympathizer.

