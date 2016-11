Jovan Divjak : Politikama na vlasti odgovara da nema mira

Bivši general Armije RBiH Jovan Divjak je za N1 komentarisao vijest da su pripadnici HVO-a u Orašju i Istočnoj Posavini primali direktne naredbe od vrha vojske Hrvatske.

Divjak je u telefonskom razgovoru kazao da se u novije vrijeme pokazuju namjere Hrvatske i Srbije prema BiH i da se pravi situacija u kojoj, kako je kazao, “nema mira među maslinama”.

“Jednostavno, da se vratimo na ‘93. kad su Milošević i Tuđman dijelili BiH, mislim da nije daleko od tog vremena jer sve ovo što se dešava poslije Daytona u novije vrijeme pokazuje namjere i jedne i druge strane. Najava sastanka između predsjednice RH i Vučića da se treba porazgovarati o situaciji u BiH pokazuje da ‘nema mira među maslinama’.”

Kazao je da činjenica da su pripadnici HVO-a primali naredbe od pukovnika vojske Hrvatske pokazuje neozbiljnost političara na obje strane.

“Očito da osjećaju svoj dio krivice u Hrvatskoj, jer ako njihovi časnici kažu da su komandovali i da HVO nije nadležan, to onda pokazuje očitu umješanost hrvatske vlade u odnose od ‘91. i ‘95. To govori o neozbiljnosti političara i sa jedne i sa druge strane. Ono što je važnije, postoje podaci u Tužilaštvu BiH da su oni informacije dobili od Ministarstva pravde u Hrvatskoj, to se zapostavlja. Očito da se miješa u stvari u BiH, Tužilaštvo je za to nadležno“.

Na pitanje da li treba nekoga biti strah među pripadnicima Armije RBiH, Divjak je kazao:

“Ono što je dostupno u javnosti, prvi put se pojavljuje informacija da Hrvati traže procesuiranje naših komandanata. Brammertz je rekao da Tužilaštvo vodi računa da ne procesuira samo jedna strana, nego svi oni koji su krivi. Trenutno imamo te procese gdje oni treba da dokažu da nisu krivci za zločin“.

Dodao je još da na svim stranama postoji tendencija da se “negira zločin”.

“Tendencija da se negira zločin sa bilo koje strane. Stvorena je atmosfera da nema mira na ovim prostorima jer to odgovara politikama koje su na vlasti“.

(Kliker.info-N1)