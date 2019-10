Josip Juratović : ‘Pričaju da žele u EU, a mole boga da do toga nikada ne dođe. Oni se boje sindroma Sanader’

Zastupnik Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) u Bundestagu Josip Juratović oštro je kritizirao politilčare u Bosni i Heregovini istaknuvši kako je njihovo ponašanje najvažniji razlog zbog kojega većina ljudi želi napustiti tu zemlju a birače je pozvao da dobro razmisle zbog čega već desetljećima glasuju za one koji se lažno predstavljaju zaštitnicima nacionalnih interesa, prenio je u četvrtak sarajevski portal Klix.

“Njihovi žiroračuni su debeli, imaju vile, imaju kojekakve biznise u sjeni. Zašto bi oni htjeli u Europsku uniju? Oni se boje sindroma Sanader. Zamislite da uvedemo Poglavlje 23/24. Pola njih bi možda završilo u zavoru. Barem tako mislim. Dakle, oni ne žele u EU. To je sve obična laž i priča. Oni pričaju da žele u EU, a mole boga da do toga nikada ne dođe. To je činjenica”, izjavio je Juratović komentirajući ponašanje političara u BiH, ali i u regiji, koje optužuje da ne pokazuju nikakvu volju za ozbiljnom suradnjom, posebice na gospodarskom planu.

Upozorio je kako zbog političkih opstrukcija trpi i Berlinski proces, pokrenut kako bi se ojačalo gospodarstvo i potaknulo povezivanje u regiji koje bi donijelo poboljšanje standarda običnih ljudi.

Juratović kaže kako je jako nezadovoljan tempom kojim se gospodarstva pokušavaju povezati istaknuvši kako je nedopustivo da se sve svodi na susrete političara na visokoj razini, a da o toga nema nikakve praktične koristi.

Nastavi li se na ovaj način, upozorava Juratović, polovica mladih otići će iz regije.

“Znam da će mnogi napustiti regiju, ali ja ne mogu iz Njemačke, u kojoj se dobro živi, reći čekajte da dođu bolja vremena To je jedan od razloga zašto se pod hitno mora nešto poduzeti da se u regiji stvori perspektiva za ljude. To prije svega mora odraditi politika. Moram iskreno reći da je politika jedna strana, međutim, građani i društvo su druga strana te medalje. Građani i društvo permanentno biraju politike koje upravo više od 25 godina održavaju takvo stanje. Ne znam kada će se jedanput taj narod osvijestiti. U svakom slučaju je potrebno da se konačno osvijestimo i da znamo i da shvaćamo da su stranke koje nose nacionalni predznak, bez obzira koje nacije, najveći neprijatelji svojih naroda”, kazao je Juratović.

(Kliker.info-Hina)