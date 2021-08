Josip Juratović o sudbini naših etničkih vođa: Znaju šta ih čeka, Dodik sad tu istrčava i to je samo znak koliko je nemoćan

EU i Amerika kao demokratske zemlje koje imaju isti cilj – da se zapadni Balkan demokratizira, a BiH je ključ svega, jasan je signal da se ne može kao što je bilo u prošlosti za vrijeme Trumpa pokušavati praviti raskol između EU i SAD-a. Mi smo zajednica demokratskih zemalja i na tom planu ćemo zajedno raditi i to je jako bitan signal. Nećemo više dozvoliti kao u vrijeme Trumpa da se neko s nama poigrava i pokušava neka razdvajanja koja bi bila strašna, prije svega za našu zajednicu, a osim toga i za zapadni Balkan. Ta priča je gotova.

Ovo između ostalog ističe u intervjuu za Oslobođenje zastupnik u njemačkom Bundestagu Josip Juratović , koji pored toga govori i o novom visokom predstavniku te političkoj krizi u BiH.

GOSPODINE JURATOVIĆU, NOVI VISOKI PREDSTAVNIK U BIH CHRISTIAN SCHMIDT SLUŽBENO JE PREUZEO DUŽNOST. S OBZIROM NA TO DA ODLIČNO POZNAJETE GOSPODINA SCHMIDTA, KAŽITE NAM KAKVIM SE PROMJENAMA U DRŽAVI MOŽEMO NADATI NJEGOVIM DOLASKOM?

– Mislim da je sveopća situacija takva da će se ozbiljno krenuti kada je u pitanju daljnji razvoj Bosne i Hercegovine na njenom putu eurointegracija. I za vrijeme Inzkovog mandata sam bio dosta kritičan, jer očigledno međunarodne institucije nisu bile dovoljno čvrste u svojim ciljevima i predugo se prepustilo političkim akterima, prije svega nacionalnim vođama triju konstitutivnih naroda, da oni riješe probleme, odnosno da nađu zajedničku agendu i cilj koji će pratiti.

GREŠKE IZ PROŠLOSTI

Moj prijedlog je da ubuduće Parlament Bosne i Hercegovine bira članove Predsjedništva BiH, a ne neposredno narod

Očigledno to nije bio slučaj i imam osjećaj da je međunarodna zajednica ozbiljno krenula da preuzme čvrsto stvari u svoje ruke.

ČINJENICA JE DA JE SCHMIDT STIGAO U BIH U TRENUTKU KADA JE DRŽAVA U TEŠKOJ SITUACIJI. POLITIČARI IZ RS-A BLOKIRALI SU RAD DRŽAVNIH INSTITUCIJA ZBOG ODLUKE BIVŠEG VISOKOG PREDSTAVNIKA VALENTINA INZKA KOJOM JE ZABRANJENO NEGIRANJE GENOCIDA U SREBRENICI I VELIČANJE RATNIH ZLOČINACA. ŠTA JE TO, PO VAŠEM MIŠLJENJU, ŠTO SCHMIDT MOŽE URADITI KAKO BI SE RIJEŠILA TRENUTNA KRIZA?

– Pored te činjenice što sam maloprije rekao da međunarodna zajednica ozbiljnije prilazi temi BiH, bitno je i da društvo prati taj isti cilj. Dodikovo ponašanje je takvo da se on najviše eksponirao u cijeloj toj priči, ali mislim da su i vođe druga dva konstitutivna naroda, Bošnjaka i Hrvata, u sličnom problemu kao i Dodik. Naime, bliži se kraj tom političkom etno-biznisu i postaju nervozni. Toga su svi svjesni. Dodik sad tu istrčava i to je samo znak koliko je nemoćan. To su, po meni, više znakovi političke nemoći, nego neka ozbiljna inicijativa. Svima je jasno da BiH mora krenuti putem demokratizacije i provođenja platforme osnovnih ljudskih prava. Imate međunarodne presude, gdje je međunarodna zajednica dozvolila da oni sami nađu rješenje. Ja sam šesnaest godina u njemačkom Bundestagu i šesnaest godina pratim cijelu situaciju. Susretao sam pojedine vođe tih naroda i sve vrijeme su nam obećavali da će oni riješiti te probleme, da ne trebaju bonske ovlasti, da to oni sve mogu sami riješiti. Međutim, to se odugovlači 25 godina i u međuvremenu je svima jasno da ta struktura to neće riješiti. Taj čin koji se sada provodi je samo paničenje, jer znaju da je došao kraj eri tog etnonacionalnog biznisa.

RAZUMIJEM, ALI DODIK I OSTALI POLITIČARI U RS-U ODBIJAJU DA PROVODE ODLUKE VISOKOG PREDSTAVNIKA. KOJI POTEZ SCHMIDT MOŽE POVUĆI?

– Ja ne mogu govoriti u ime gospodina Schmidta šta će on uraditi iako ga osobno dobro znam. Znam da je trezven i odlučan u svojim načelima. On reprezentira OHR, a reprezenti BiH su bh. političari. Ne želim govoriti u njegovo ime, ali znam da će poduzeti odlučno mjere i da će iza njega međunarodna zajednica odlučno stajati. Što se gospodina Dodika tiče, to su sada potezi u panici. On će se morati smiriti i tražiti način kako će dalje istupati ili će jednostavno njegova era prestati.

MISLITE DA ĆE DODIK NA KRAJU POPUSTITI IAKO ON SADA ODBIJA I SUSRET SA SCHMIDTOM? AKO SE TO NE DESI, DA LI JE REALNO OČEKIVATI DA VISOKI PREDSTAVNIK POSEGNE ZA BONSKIM OVLASTIMA ILI MOŽDA DODIKOVOM SMJENOM?

– Što se tiče gospodina Schmidta, on će ostati dosljedan svojoj agendi, ustvari, on provodi agendu međunarodne zajednice i koliko ga znam, on će biti u toj priči dosljedan. A što se tiče određenih političkih struktura, nije samo Dodik u panici da se i oko toga razumijemo. I ove druge nacionalne vođe su u panici, samo su sad sve oči uperene u Dodika. Zna se i za gospodina Čovića i gospodina Izetbegovića šta ih čeka. Politika tog nacional-biznisa više ne ide. Ta era je završena. Jednostavno, međunarodna zajednica više neće dozvoliti prazna obećanja. Što se gospodina Schmidta tiče, prvo i što je najbitnije je da se ne upušta u osobne dijaloge s njima, nego strogo na principu demokratskih vrijednosti, na nivou institucija. U prošlosti su se pravile greške što su se neki osobni, privatni razgovori i dogovori vodili, što nije bilo dobro. To je samo stvaralo nepovjerenje prema međunarodnoj zajednici i mislim da se i ta era mora završiti. To sam jasno rekao gospodinu Schmidtu. Što se mojih očekivanja tiče i koliko ga poznajem, on će se toga pridržavati.

NA ŠTA KONKRETNO MISLITE KADA GOVORITE O TIM PRIVATNIM RAZGOVORIMA?

– Mislim da se previše bavilo kojekakvim dijalozima koji nisu bili oficijelnog tipa, koji su gradili povjerenje na bazi koja je bila privatna i koju osobno negiram. Prije svega se u BiH radi o reprezentima i funkcionalnosti institucija i samo na nivou institucija se mogu održavati razgovori, a nikako u privatnim sferama. Ta era će završiti i koliko poznajem situaciju u BiH, to je jedan od problema. Više neće moći tako razgovarati pojedinci, nego samo u okviru institucija.

U NJEMAČKOJ SE PORICANJE GENOCIDA I PODSTICANJE RASNE MRŽNJE KAŽNJAVA ZATVOROM. IAKO JE NEGIRANJE GENOCIDA SADA I U BIH KRIVIČNO DJELO, TO SE I DALJE DEŠAVA, A U POJEDINIM GRADOVIMA 26 GODINA OD POTPISIVANJA DEJTONSKOG SPORAZUMA PIŠU SE PORUKE “NOŽ, ŽICA, SREBRENICA”. KAKO TO KOMENTIRATE?

– Gledajte, to je jednostavna priča. Znam kad se radilo o Bleiburgu, da su Hrvati, kad su Austrijanci uveli da je kažnjivo glorificirati fašizam, to ignorirali jedno vrijeme. Neki su se prsili dok nisu platili prve kazne. Kad su platili deset tisuća eura, odjednom je nestala sva ta priča. Zakoni se provode, pravila igre su jasna i postoji isto tako sankcioniranje. I onaj koji prvi plati to svoje busanje, onda će to veoma brzo nestati. Dok to još niko nije platio i ne snosi posljedice tog ponašanja, mogu se prsiti. Ali, ja sam uvjeren da će to brzo prestati. Čim se prvi put lupi po džepu, to će prestati.

ZNAČI, LIJEK JE PRIJE SVEGA NOVČANA SANKCIJA?

– Apsolutno. Poznajući prilike i ljude u BiH, većina Srba, Hrvata, Bošnjaka i ostalih građana su ljudi koji su pošteni i pošteno rade svoj posao. Nažalost, postoji nekoliko njih bučnih, koji su napravili biznis od te buke i njima je stalo da se ta buka održi i ta buka će se održavati dok neće morati snositi posljedice. Najjača i najbolja posljedica je da se plaćaju kazne. Kad se plati nekoliko tisuća maraka, onda će promisliti da li mu je bitnije platiti to bučenje ili osigurati kruh.

VRATIMO SE AKTUELNIM POLITIČKIM PRILIKAMA U BIH. AMBASADORI UPRAVNOG ODBORA VIJEĆA ZA PROVEDBU MIRA ŽESTOKO SU KRITIKOVALI ODLUKE NARODNE SKUPŠTINE RS-A KOJIM NE PRIHVATAJU ODLUKE VISOKOG PREDSTAVNIKA, S TIM DA SE RUSIJA NE SLAŽE S TOM IZJAVOM. ISTOVREMENO SE RUSIJA ZALAŽE ZA ZATVARANJE OHR-A I OSPORAVA IZBOR SCHMIDTA ZA VISOKOG PREDSTAVNIKA. KAKO GLEDATE NA SVE TO?

– Rusija, ako se malo bolje čuje ono što oni iskazuju, nije ništa drugo rekla od onog što i mi kažemo. OHR je uređenje koje ne može i neće biti vječno. To je samo određena faza do ulaska BiH u EU.

ZAŠTITA MANJINE

Nacionalne vođe se prse tamo gdje imaju većinu, a ne mare za ljude koji su iz njihovih redova, a koji žive gdje su manjina i gdje su obespravljeni

Cilj nije održavanje OHR-a, nego je cilj Bosnu i Hercegovinu pripremiti da ima funkcionalne institucije i da se može uključiti u red modernih demokratskih zemalja EU. Dakle, ništa tu Rusi nisu neobično i novo rekli, nego samo potvrdili ono što i mi tražimo. S diplomatskog gledišta, govorimo istu priču, ali bih samo molio Ruse da se i oni potrude da od BiH nastane moderna, demokratska zemlja i da nam bude tu partner.

BROJNE REFORME IZ MIŠLJENJA EVROPSKE KOMISIJE O NAPRETKU BIH KA EU I DALJE SU NA ČEKANJU. PUNO SE PRIČALO O REFORMI IZBORNOG ZAKONA BIH, ALI DOGOVORA NEMA. MOŽETE LI ISKLJUČITI MOGUĆNOST DA I TU DOBIJEMO NAMETNUTO RJEŠENJE?

– Mislim da je bitno da se uvijek ne gleda to ko će BiH šta nametnuti, nego treba ići logikom zdravog razuma, a logika zdravog razuma i poznavanje demokratskih principa i temelja je, prije svega, ravnopravnost svih građana i ona se mora osigurati. Parlament BiH je najviši organ Ustava i on se mora tako uspostaviti da svi građani imaju ista prava, i pasivnog i aktivnog biranja, tako da je to prvo što će biti potrebno dogovoriti i uskladiti, pri čemu se Hrvati s pravom plaše nadglasavanja. Ali, pitanje je samo dobre volje kako će se to riješiti, pri čemu mislim da Parlament BiH mora biti najviši organ Ustava i mora biti omogućeno slobodno biranje, pasivno i aktivno. Moj prijedlog bi bio da ubuduće Parlament bira članove Predsjedništva BiH, a ne neposredno narod. Što se tiče ravnopravnosti građana, ne radi se o interesu većine, nego o zaštiti manjine tamo gdje god one bile. Prije svega mi je bitno da Srbin na lijevoj i desnoj strani Mostara ima jednaka prava kao i svi ostali građani. Isto tako mi je bitno da Bošnjak u Banjaluci i Hrvat imaju jednaka prava kao i svi ostali građani i na to se moramo fokusirati. Nacionalne vođe se uvijek prse tamo gdje imaju većinu, a ne mare za ljude koji su iz njihovih redova a koji žive gdje su manjina i gdje su obespravljeni. To je loša i perfidna politika zamagljivanja, gdje se na tom nacionalnom planu traže poeni i to treba kritizirati kao nadglasavanje. Naći će se modus biranja Predsjedništva i po meni je najbolje rješenje da ga bira Parlament, a ne neposredno građani.

OPET SE VRAĆAMO NA ISTU PRIČU, A TO JE DA VLADAJUĆE STRANKE NE MOGU POSTIĆI NI MINIMUM ZAJEDNIČKOG DOGOVORA. NI INTERRESORNA RADNA GRUPA PARLAMENTA BIH NIJE SE POMAKLA NAPRIJED I KAKO ONDA OČEKIVATI DOGOVOR?

– Ako ćemo to prepustiti samo nacionalnim vođama, ali oni nisu vođe nego interesna skupina, ako ćemo to prepustiti Dodiku, Izetbegoviću i Čoviću, onda nikad dogovora neće biti. Upravo cijela agenda koju smo sa Schmidtom i međunarodnom zajednicom napravili je da se stvari postave na temelje pravila igre, a ne na to što se sviđa Dodiku, Izetbegoviću i Čoviću. Do sada se sve svodilo na to da se za sve pitalo tu trojicu koji su kao tražili rješenje, a ustvari su sve radili da do rješenja nikad ne dođe. Ja sam njih doživljavao u zadnjih šesnaest godina tako da su samo bili složni oko jednog – da se ne slažu. Svi znaju da će rješenje, koje je postavljeno na demokratskim principima neophodnim za ulazak u EU, koštati njih i njihove političke pozicije i zato se njih uopće neće pitati. Mi moramo krenuti drugom linijom. Moramo krenuti linijom pravila igre, kao što je i u sportu.

VRIJEME TRUMPA JE PROŠLO

Svi građani moraju imati šansu, stvarati svoju budućnost jednakopravno i budućnost koja će biti za sve dobra, a ne za trojicu lidera koji se 25 godina dogovaraju o tome kako će se održati na vlasti. Da malo jedan zakuva, pa onda drugi ode u defanzivu, onda počne treći i tako jedni druge pomažu. Taj nacionalizam koji vlada u BiH je umjetni nacionalizam. To je nacionalizam klika koje su u postkomunizmu našle svoje položaje kako bi osigurale vlast i usput se obogatile. Puno sam na terenu po BiH i znam te ljude. To su ljudi koji imaju fantastičnu kulturu, koji su napredni kad ih gledam po inozemstvu, pošteno rade i snalaze se. Zašto su oni u inozemstvu radišni i drže se pravila igre, a u BiH to ne bi funkcioniralo? Vidite da je to umjetno zato što jedna klika drži cijelu zemlju u psihozi i toga se mora osloboditi.

S OBZIROM NA TO DA DO BILO KAKVOG DOGOVORA I REFORMI BH. POLITIČARI TEŠKO DOLAZE, DA LI SE MOŽE OČEKIVATI SNAŽNIJA I UDRUŽENA PODRŠKA EU I SAD-A? DA LI TO MOŽDA NAGOVJEŠTAVA JEDAN OD PRVIH SASTANAKA KOJE JE SCHMIDT IMAO SA ERICOM NELSONOM, AMBASADOROM SAD-A U BIH, ODMAH PO STUPANJU NA DUŽNOST 1. AUGUSTA?

– Apsolutno je to jasan signal. EU i Amerika kao demokratske zemlje koje imaju isti cilj – da se zapadni Balkan demokratizira, a BiH je ključ svega, jasan je signal da se ne može kao što je bilo u prošlosti za vrijeme Trumpa pokušavati praviti raskol između EU i SAD-a. Mi smo zajednica demokratskih zemalja i na tom planu ćemo zajedno raditi i to je jako bitan signal. Nećemo više dozvoliti kao u vrijeme Trumpa da se neko s nama poigrava i pokušava neka razdvajanja koja bi bila strašna, prije svega za našu zajednicu, a osim toga i za zapadni Balkan. Ta priča je gotova.