Josip Juratović: Bh. političarima ne može pomoći EU, već psihijatar

Zastupnik u njemačkom Bundestagu hrvatskog porijekla Josip Juratović prokomentirao je za Radiosarajevo.ba odlazak članova Predsjedništva BiH u Berlin na sastanak s kancelarkom Njemačke Angelom Merkel koji će se održati večeras.

“Imam osjećaj da je to već poznati ritual u izbornim godinama u BIH gdje se pokušava uloga Njemačke istrumentalizirati za neuspjehe politike za koji svi već znaju da je davno promašena i ustvari samo traže instrument za odražavnje postojećih pozicija”, njegov je prvi komentar na večerašnji sastanak.

“Činjenica je da je politikom zatvorenih torova bošnjački narod brojčano dominira nad hrvatskim u federaciji i zato je potrebno naći riješenje po kojem neće jedan narod politički nad drugim dominirati a to je moguće samo ako će se promijeniti svijest u BIH i naći političko riješenje da su svi građani na cjelokupnoj teritoriji BIH ravnopravni. To su načela demokratskog sustava EU i ona ga ne može ni pod kuju cijenu mijenjati. I u zabludi su politički čelnici BIH ako misle da nacionalni interesi u EU mogu biti ispred ljudskih prava. Jer europski sustav vrijednosti se temelji na osnovnim ljudskim pravima, vrijednostima slobode, demokracije, vladavine prava, tolerancije i prihvaćanja različitosti za koje se borila stoljećima. I ako BiH političari misle da će EU nakon stoljeća borbe za demokraciju prihvatiti nacionalistički sustav zaštite nacionalnih torova umjesto sustava zaštite ljudskih prava, onda njima niti jedna europska institucija ne može pomoći nego samo psihijatar“, kazao je on za Radiosarajevo.ba.

On je kazao da je istina da nestaju Hrvati u BIH ali nestaju i Srbi i Bošnjaci ali manje radi nacionalne ugroženosti već puno više radi nedostatka osnovnih ljudskih prava i zbog toga su izgubili svaku vjeru da će doživjeti jednoga dana da u BiH moguć normalan život svim građanima te zemlje a ne samo povlaštenim elitama i njihovim slugama.

Kako gledate na trenutnu pat poziciju u vezi s Izbornim zakonom. Dvije ključne stranke SDA i HDZ ne žele popustiti ni milimetra i moguće je da se izbori ne mognu implementirati?

“Imam osjećaj da bi i bošnjačke i hrvatske nacionalne vođe najradje imali mostarski model kako bi mogli radi nedogovora uopće izbjeći izbore jer su potrošili populističke floskule i pomalo su paralizirani od straha da bi mogli izgubiti pozicije slijedećim izborima. Zato je jako bitno da u slučaju slijedećih izbora međunarodna zajednica koja je ipak sa susjednim zemljama Srbijom i Hrvatskom zadužena za funkcionalnost BIH ni pod koju cijenu ne dozvole da im se dogodi ono što se u Mostaru dogodilo da godinama se ne održavaju izbori na štetu svih. Izbori se moraju sprovesti pod svaku cijenu i ako se to ne mogu takozvane vođe konstutivnih naroda onda mora međunarodna zajednica protektoratom omogućiti slobodne izbore , inače nije vjerodostojna”.

Kako gledate na to da se u posljednje vrijeme Čović u internacionalnim krugovima spominje u istoj ravni s Dodikom kada je riječ o pokušajima podrivanja države?

“Kad se radi o pitanju podrivanja države mora se napomenuti da je secesija u smislu priključivanja takozvanim matičnim državma na istoj razini onoga što je i koketiranje bošnjačkih nacionalnih vođa sa Turskom. BIH je osuđena živjeti u svojim granicama kao suverena država i što se prije tu činjenicu otpočne u slozi prihvaćati i graditi to će biti bolje za sve njene građane. Ljudi u BIH su toga svjesni, međutim na žalost i nemoćni izaći iz te agonije i zato treba i od strane EU i međunarodnih institucija sve učiniti da se ide na ruku građanima BIH a ne“ ratnim profiterima i nacionalistickim vođama koji imaju samo u cilju svoj interes“.

Vaša prognoza: budućnost BiH s njenim političarima, izvan ili u EU?

“BiH ima puno sjajnih ljudi na području privrede, znanosti i kulture, različitih građanskih inicijativa, pa i gotovo u svim strankama BIH iako su na žalost u drugim i trećim redovima. I čim ćemo prije shvatiti da se upravo prema tim zdravim snagama moramo orijentirati i sa njima graditi budućnost BIH na putu u EU gdje je velikoj većini građan i mjesto to ce biti bolje i za BiH i za EU, koja nije samo projekt uspješne privrede i prosperiteta već i projekt 70 godina mira”.