Joseph Biden na skupu Bosanaca i Hercegovaca u Washingtonu : Ovo je bio genocid! Ovo je bio jednostavan i planiran genocid! (VIDEO+FOTO)

Savjetodavno Vijeće za BiH (The Advisory Council for Bosnia and Herzegovina (ACBH) u Washingtonu, DC, USA, proslavilo je 25 godišnjicu američkog priznanja nezavisnosti Bosne I Hercegovine. Preko 170 gostiju iz cijelog svijeta, uključujućci i visoke zvaničnike iz američke administracije, diplomate, biznismene, američke i BiH medije kao i goste iz BiH. Među uvaženim gostima iz Bili bili su proslavljeni general Armije R BiH Jovan Divjak i novinar Senad Hadžifejzović.

Prošlih deset godina ACBH je bila najefektivnija ne-vladina organizacija koja u USA promoviše BiH i interese i potrebe Bosanskih Amerikanaca. ACBH je zahvaljući prijateljima BiH uspijela da ojača i utiče na donošenje zakona i rezolucija važnih za BiH.

ACBH je prva bosansko-američka organizacija , smještena par stotina metara od Bijele Kuće , uspješna u svojim naporima da osigura da američka administracija donese dvije rezolucije u Američkom kongresu o genocidu u Srebrenici, da organizuje prvi ured BiH u Kongresu, organizuje preko 60 događaja u vezi BiH ispred važnih institucija američke Administracije, obezbijedi preko 220 000 dolara u humanitornoj pomoći, obezbijedi stažiranje za mnoge mlade Bosance u americkim institucijama vlasti.

Teško je opisati osjećanje kad u prostoriju sa preko 170 gostiju, ulazi donedavni potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država, gospodin Joe Biden. Gosti su na nogama. Gospodin drži govor od 40 minuta opisuje njegov prvi susret sa Bosnom. Milošević je skrenuo pažnju Zapada na sebe govorom na Kosovu pred milion ljudi. Naravno, njegov ton je prepoznat kao prijeteći nacionalizam koji može da preraste u opasnost.

Biden je govorio o njegovoj prvoj posjeti BiH, zatim posjeti Beogradu i susretu sa Slobodanom Miloševićem.

Skrenuo je pažnju Miloševiću na učešće Srbije u agresiji na BiH.

Milošević je to negirao i da bi dokazao suprotno, nazvao je nekog na telefon.

Pola sahata kasnije u ured Slobodana Miloševića , zadihan i neuredne kose ulazi Radovan Karadžić i izvinjava se Miloševiću što kasni.

Biden je prokomentarisao “kao da to nije direktno učešće u agresiji na BiH” i kako je je tada rekao Miloševiću da je ratni zločinac i da će upotrijebiti svu moć da to i dokaže na međunarodnom sudu pravde.

Bivši potpredsjednik Biden je govorio i o njegovom ličnom svijedočenju etničkog čišćenja u BiH , gledajući kamione i kamione natrpane civilima djecom.

Interesantan dio govora potpredsjednika Bidena je bio kad poručuje Bosancima Hercegovcima da ne postoji valjan razlog za odgađanje intervencije da se zaustavi agresija na BiH.

Kazao je :” U Bosni nije bio građanski rat, to je bila brutalna agresija i genocid.

Potvrdio je jasnu i strogu podršku i garancije americke administracije ka očuvanje nezavisnosti i slobode za BiH.

Jedna od “mojih prvih međunarodnih posjeta kao potpredsjednika SAD je bila posjeta BiH, kad sam kazao građanima u Sarajevu – molim vas borite se dalje za vašu slobodu i vašu budućnost”.

Na kraju je Gopodin Biden jasno poručio, sa vidljivim emocijama u glasu: “Podsjećajte svoju dijecu, pričajte im šta ste preživjeli, pričajte im o pročlosti kako nacionalizam vodi u genocid.

Poručio je da pričamo našoj djeci kako je Bosni uvijek bila multinacionalna država i da se za takvu treba boriti.

Na kraju veoma nadahnutog govora, potpredsjednik Biden je jasno poručio: “Moja vizija BiH je veoma jasna, to je slobodna multinacionaln država. Ako budete zaboravili vašu prošlost, time pravite ogromne šsanse da vam se to i ponovi”

Među prisutnima je i ambasador Bosne i Hercegovine u USA, gospodin Haris Hrle sa suprugom.

Nadahnut govor je održao i penzionisani general Armije R BiH Jovan Divjak.

Govorio je u multietničkoj Bosni kao jedinoj budućnosti.

Skupu se obratio i uvaženi novinar Senad Hadžifejzović koji je apelirao na prisutne predstavnike americke administracije da obrate pažnju na konstantne pokušaje sadašnje vlasti da kontrolišu medije i kako je teško ugroženo nazivsno novinarstvo.

Nagrada je uručena i senatoru, gospodinu Bob Doll-u koji je dugogodišnij prijatelj BiH .

Gospodin Bob Doll je da podsjetimo zaslužan, zajedno sa Bidenom u donošenju rezolucije o podizanju embarga na oružje u početku agresije na BiH.

Bilo je zaista veliko biti Bosanac prošlog vikenda u Washingtonu, u prelijepoj dvorani udaljenoj stotinjak metara od Bijele kuće.

Naučnici, biznismeni, umjetnici, univerzitetski profesori, ljekari, advokati, političari, Bosanski Amerikanci iz cijele Amerike uveličali su ovu proslavu.

Svojim donacijama pomogli su održavanje ovog veoma važnog događaja . Žene, Bosanke i Hercegovke, u svečanim haljinama, muškarci u tamnim odijelima i leptir mašnama, zajedno sa predstavnicima američke administracije, slika je koja se ne zaboravlja.

Dugo smo razgovarali sa predstavncima iz zvanične Vlasti SAD-a o Bosni i na koji način američka administracija može pomoći da i naša država krene u normalnu budućnost.

Više puta su ponovili kako će i dalje davati punu podršku bosanskom suverenitetu i nezavisnosti.

Dr. Esad Boškailo (Kliker.info)