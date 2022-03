Josep Borrell iz Tirane poručio : ‘Vrijeme da Zapadni Balkan postane dio EU’

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Josep Borrell (Žozep Borelj) rekao je da je vrijeme da se revitalizuje proces proširenja i da Zapadni Balkan nepovratno postane dio Evropske unije (EU).

“Biti ujedinjen je važnije nego ikad. Došlo je vrijeme za revitalizaciju procesa proširenja. Znam da ste ovo vjerovatno već čuli. Vi ste sami (Rama) rekli da su nam potrebna djela a ne riječi”, rekao je Borrell na konferenciji za novinare sa albanskim premijerom Edijem Ramom, tokom posjete Albaniji, prenosi servis RSE na albanskom jeziku .

On je pohvalio usklađivanje Albanije sa drugim zemljama EU, rekavši da je “Albanija ponovo potvrdila svoju posvećenost međunarodnom poretku i bezbjednosti”.

“Albanija je jasno pokazala da je jedan od naših najpouzdanijih partnera. Politika Albanije je 100% u skladu sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU. Čak i prije rata, ali i u ovim vremenima, Albanija je ponovo potvrdila svoju posvećenost međunarodnom poretku i sigurnosti”, rekao je Borrell.

Premijer Rama je, s druge strane, ponovio potrebu za formalnim otvaranjem pregovora o članstvu, ali je izrazio skepticizam u pogledu procesa.

“Što prije to urade, to bolje, jer provode dosta vremena obećavajući i ne držeći obećanja, ali mi već razumijemo da to nije stvar zajedničke volje Evropskog savjeta, već radi se o blokadi između druge dvije zemlje [Sjeverne Makedonije i Bugarske]”, rekao je Rama.

On je, između ostalog, pozvao Evropsku uniju da ne izostavi Zapadni Balkan iz plana za suočavanje sa ekonomskom krizom.

“Ako Evropska unija ima plan da podrži zemlje, bilo da se suoče sa energetskom krizom, koja je najgori dio krize, ili da se suoče sa drugim posljedicama rata, da Zapadni Balkan ne izostavi kao u prvoj šemi distribucije vakcina”, rekao je Rama.

Borrell i Rama rekli su da su razgovarali o zabrinutosti koju je stvorio rat u Ukrajini i svim njegovim posljedicama koje su se pojavile u Evropi, posebno u vidu rasta cijena.

Visoki zvaničnik EU prokomentarisao je rast cijena i zabrinutost građana Albanije zbog njih. Već nedjelju dana građani i aktivisti u Tirani protestuju protiv poskupljenja. Oni se protive porastu cijena goriva i hrane, tražeći od vlade da nadgleda tržišta.

“Znam da ste naišli na velike brige. Rat je stvorio veliki poremećaj svjetske ekonomije,” rekao je on.

“To je posljedica rasta cijena, zabrane izvoza. Plaćam grijanje kuće u Španiji, prije je bila 50 eura, a sada je jedinica otišla 500 eura. To se svima dogodilo”, rekao je Borrell, dodajući da će ovo povećanje cijena još više osjetiti zemlje sa manjim prihodima.

Borrell je također rekao da je EU zabrinuta zbog proruskog utjecaja na zapadnom Balkanu.

“Zabrinuti smo zbog uplitanja i uticaja Rusije na Zapadnom Balkanu. Ruske dezinformacije su se povećale. Objašnjenje rata kao načina da se zaštiti ruski narod, to je oruđe koje se koristi. Moramo se suočiti s ruskim utjecajem, gdje god da je”, rekao je visoki predstavnik EU.

Borelova posjeta Tirani dio je turneje po zapadnom Balkanu.

Prije Albanije, Borrell je boravio u Sjevernoj Makedoniji 14. marta, dok će u srijedu, 16. marta, posjetiti BiH.

Tokom boravka u Albaniji, očekuje se da će šef EU diplomatije posjetiti radove na restauraciji mozaika Nacionalnog istorijskog muzeja, koji je finansirala EU nakon zemljotresa u Albaniji.