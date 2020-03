Još nije objelodanila kome će dati podršku : Elizabeth Warren se povukla iz predsjedničke trke

Senatorka Elizabet Voren okončala je kampanju za nominaciju za demokratskog kandidata za predsjednika. Samim tim, izvjesnije je da će nominaciju demokrata osvojiti ili bivši potpredsjednik Džozef Bajden ili senator Berni Sanders.

Za sada se ne zna koga će i da li će nekoga od dvojice rivala Voren podržati. Američka senatorka iz Masačusetsa uživa veliku podršku liberalnih glasača.

“Neću se kandidovati za predsjednicu 2020, ali vam garantujem da ću nastaviti da se borim za ljude koji mnogo rade i koji stalno izvlače deblji kraj. Za to se borim cijeli život i nastaviću da se borim”, rekla je senatorka novinarima u Masačusetsu, ispred svog doma.

Upitana kakvu poruku šalje ženama i djevojkama, kada u trci ostaju dva bijela muškarca, Voren je rekla da je toga svjesna i da joj teško pada kako će na to gledati ljudi, ali i devojčice.

“Moraćemo da čekamo još 4 godine, biće teško”.

Voren kaže da joj treba vremena da razmisli o podršci jednom od dvojice kandidata. Novinari su naveli da je razgovarala sa obojicom u srijedu. Senatorka je rekla da joj je čast što je učestvovala u trci.

“Prije 10 godina, bila sam profesorka par blokova odavde i predavala o tome šta je loše u Americi i koje imam ideje da se to riješi. Tada to niko nije htio da sluša, a sada sam imala priliku da to kažem milionima ljudi“, navela je Voren.

Njen izlazak iz trke takođe označava kraj jedne od najraznovrsnijih trka za predsjednika u istoriji SAD, kada su u pitanju predsjednički kandidati, i ostavlja u areni dva muškarca, bijelca, koji decenijama rade u vladi i imaju skoro 80 godina.

(Kliker.in fo-Glas Amerike)