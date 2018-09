Još jedna demonstracija moći u RS: Zloupotreba djece i mladih u ime politike, religije i osveštenja temelja srpsko-ruskog hrama (FOTO)

Veliki broj sveštenih lica, građana i političara vladajuće elite okupio se danas da bi prisustvovao osveštenju temelja srpsko-ruskog hrama.

Najviše pažnje danas je izazvalo prisustvo penzionisanog vladike Kačavende , koji je prusustvovao svečanoj arhijerejskoj liturgiji i koji je predvodio svečanu litiju banjalučkim ulicama , a iza njega nalazio se politički vrh Republike Srpske. Vidjeli smo Predsjednika RS Milorada Dodika, Predsjednika NSRS Nedeljka Čubrilovića, potpredsjednika NSRS Nenada Stevandića, ministra industrije u Vladi RS Petra Đokića. Pored mjesta gdje će se nalaziti hram bila je i premijerka RS Željka Cvijanović koja im se pridružila.

Podsjetimo da je prije nekoliko dana Pedagoški zavod RS uputio svim srednjim školama u Banjaluci poziv da učenici zajedno sa razrednim starješinama organizuju dolazak na osvećenje temelja srpsko-ruskog hrama i kako bi učestvovali u svečanoj litiji.

Srednjoškolci i njihovi roditelji su za ovo uglavnom saznali putem društvenih mreža, a mnogi su svoje ogorčenje pokazali i na društvenim mrežama, poručujući da je ovo neprihvatjivo.

“Pošto je ovo veliki događaj za građane Grada Banjaluka, potrebno je da i učenici uzmu svoje učešće i budu dio ovog kulturno-istorijskog i duhovnog događaja”, napisano je u obavještenju koje potpisuje direktor Damjanović.

Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana iz Banjaluka kaže da već odavno ne možemo govoriti o sekularnom karakteru države u kojoj živimo.

“Sekularnost je odavno umrla. Religija je ušla u skoro sve institucije sistema. U škole, u ministarstva, u opštine. S jedne strane možemo govoriti o zloupotrebi institucija od strane religije, a opet sa druge strane, to je zloupotreba same religije. Religija ili religije bi u konačnici trebale biti privatna ili porodična stvar. Mislim da institucije, a posebno škole, ne bi trebale da određuju pojedincu odnos sa onostranim”, kaže za BUKU Žolja.

Što se tiče dopisa Republičkog pedagoškog zavoda RS školama, Žolja smatra da je on aspurdan i da se radi o zloupotrebi institucija, što je posljedica desekularizacije koja traje unazad više od 25 godina.

“Sa druge strane, mislim da se radi o zloupotrebi djece i mladih, koje su roditelji poslali u školu, sa ciljem da nešto nauče što će im koristiti pri budućem zaposlenju. Mislim da ih definitivno ne bi slali na skupove koji imaju političku pozadinu. Da budemo iskreni, vrijeme je predizbornih kampanja, tako da je svaki skup politički skup. Učenici se ne bi trebali zloupotrebljavati u političke svrhe”, poručuje Žolja.

Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene Banjaluka, smatra da se pozivom Ministarstva prosvjete RS stvara pritisak na škole da organizuju učešće djece u događajima koji bi trebali biti slobodan izbor svakog građanina i građanke.

“Uvođenje vjeronauke u srednje škole u Republici Srpskoj je prošlo bez šire javne rasprave, što je takođe pritisak na individualne slobode građana i građanki i stvaranje društvene klime i konteksta u kojem svako ko nije religiozan nije prihvatljiv, što je nedopustivo. Važno je omogućiti slobodu pojedincima da se osjećaju slobodno da izaberu i upražnjavaju religiju koju žele, ali ne kroz nametanje i pritiske, to nije demokratski”, kaže za BUKU Petrić Aleksandra.

Aleksandra Letić iz Helsinškog komiteta za ljudska prava ističe da je BiH sekularna država u kojoj se vjerske zajednice odvajaju od institucija sistema, ali ovaj dopis iz obrazovne institucije je samo jedan malo jasniji dokaz da se o sekularizmu u BiH ne može uopšte govoriti.

“Dopis Pedagoškog zavoda RS je samo jasno dao do znanja i dokazao ono što svi već godinama unazad znamo, ali to ovu situaciju ne čini manje problematičnom, dakle, ovdje se obavezuju nastavnci i direktori škola da organizuju dolazak učenika, ne da provjere da li ima zainteresovanih, pa na koncu da oslobode od obavezne nastave one koji baš žarko žele ići na ovaj događaj, nego da organizuju učenike da učestvuju u nečemu što nije sastavni dio obaveznog nastavnog plana i programa, da ih uskrate nastave, na koju imaju pravo tog dana, da bi negdje na nekom mjestu pokazali koliko je ovaj događaj veliki i važan za Banjauku.

Instrumentalizacija djece, koja se sama ne mogu braniti niti zaštititi od ovoga, a instrumentalizacija je zabranjena, bar je bila zadnji put kada sam provjeravala”, kaže za BUKU Letić Aleksandra.

Ona se pita koliko ovakvih dopisa prođe kroz kancelarije direktora škola, a da ne dođu do očiju javnosti i koliko često se dešava da se učenici zloupotrebljavaju za ovakve stavri. Aleksandra kaže da se boji se da je broj slučajeva mnogo veći, nego što slutimo, a da je samo ovaj nekim slučajem dospio u javnost.

(Kliker.info-Buka)