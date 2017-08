Jonathan Moore u Banjoj Luci : Obrazovni sistem RS-a diskriminira bošnjačku djecu

U obrazovanju u Republici Srpskoj postoji diskriminacija prema bošnjačkoj djeci, rekao je danas u Banjoj Luci Jonathan Moore, šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

“Godinama, decenijama, bila je praksa da se jezik bošnjačkog naroda zove bosanski jezik. U Franjevačkom manastiru u Fojnici imaju rječnik bosanskog jezika iz 18. vijeka. Nije bosanski jezik ‘izum’ nakon rata, to je nešto što postoji vjekovima. Praksa je bila u bivšoj vladi entiteta da u dvojnim krajevima, školama, uključujući općine i gradove Zvornik, Bijeljina, Srebrenica, Prijedor da se piše u đačke knjižice bosanski kao jezik. Iz meni nejasnih razloga ova vladajuća koalicija i Pedagoški zavod RS-a su odlučili prije dvije godine uvesti novu politiku imenovati jezik kao jezik bošnjačkog naroda. To jeste formula u Ustavu RS-a, ali problem u diskriminaciji jeste samo u tome što se ne piše jezik srpskog naroda i jezik hrvatskog naroda, nego srpski, hrvatski i jezik bošnjačkog naroda. To je diskriminacija”, rekao je Moore.

Moore je naveo da treba da se piše ili po Ustavu ili po roditeljima. Prema njegovim riječima, ako srpski roditelji kažu mora to da bude srpski, bošnjački roditelji imaju isto pravo, to je međunarodni princip, narod ima pravo nazvati jezik kako hoće.

“Bošnjaci kažu da je njihov jezik bosanski, to je međunarodni princip, ista je politika i u Srbiji, to je nešto što branimo i to je diskriminacija”, rekao je Moore.

On se u Banjoj Luci danas sastao s Branislavom Borenovićem, predsjednikom Partije demokratskog progresa (PDP) koji je komentirajući pitanje bosanskog jezika rekao da PDP ima jasan stav o ovom pitanju, a to je da je Ustav RS-a vrhovni dokument i “da se ne može govoriti o bosanskom jeziku”.

"Bojim se da je pitanje jezika previše ispolitizirano. Ustav RS-a je vrlo precizan, riječ je o jeziku bošnjačkog naroda. Postoji i prostor za različito tumačenje, ali treba pitanje jezika odmaknuti od politike i tim se trebaju baviti ustavni eksperti i stručnjaci koji se bave ovom tematikom", rekao je Borenović.

Odgovarajući na pitanje o tome da li se u budućnostiizbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH treba vršiti prema popisu iz 1991. ili 2013. godine Moore je rekao da je jasno da treba promijeniti zakon i da se to može uraditi samo kompromisom.

“Važno je to promijenitii što prije, jer imamo malo više od godinu dana do sljedećih općih izbora. Kakvo će biti rješenje ne znam, rekao sam više puta kao i drugi ljudi, predstavnici međunarodne zajednice rekli, kao što je rekla predsjednica Centralne izborne komisije BiH – nema odgađanja izbora, oni će biti u oktobru iduće godine. Veoma je važno riješiti sva ta pitanja samo konsenzusom domaćih političkih lidera BiH što prije”, rekao je Moore.

On i Borenović razgovarali su tokom današnjeg sastanka o slobodi medija, izbornom procesu, obrazovanju i pravosudnim institucijama, te o povratak u FBiH i RS.

Borenović je rekao da je izrazio nezadovoljstvo što su Srbi povratnici u FBiH uskraćeni da obilježavaju datume koji su im značajni, kao što je Grmečka korida, tradicija stara 245 godina, za koju vlasti Unsko-sanskog kantona nisu ponovo izdale odobrenje da se održi na Međeđem brdu, podno Grmeča.

(Kliker.info-AA)