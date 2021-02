Joeu Bidenu uručen potpisan primjerak knjige “Glasovi iz Srebrenice”

Potpisani primjerak knjige “Glasovi iz Srebrenice” (Voices from Srebrenica: Survivor Narratives of the Bosnian Genocide) uručen je američkom predsjedniku Joeu Bidenu, javlja Anadolu Agency (AA).

“Ponosni smo što možemo objaviti da je potpisani primjerak knjige čiji sam koautor dostavljen u Bijelu kuću i uručen predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Joeu Bidenu, kao znak male zahvale za sve što je učinio za Bosnu”, napisao je na Twitteru Hasan Hasanović, kustos Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari.

Knjigu je objavila izdavačka kuća “McFarland Company” iz savezne američke države Sjeverna Karolina. Autori knjige su Ann Petrila i Hasan Hasanović, a predgovor je napisao Emir Suljagić.

Riječ je o knjizi u kojoj Srebreničani, koji su preživjeli genocid, pričaju svoje priče o genocidu. Prema prvim ocjenama, knjiga ima važan doprinos akademskim raspravama o genocidu općenito, a ne samo o genocidu u Srebrenicu te daje doprinos procesu obnove i pomirenja u društvima u kojima se desio genocid.

Ann Petrila je profesorica na Univerzitetu Denver, a Hasan Hasanović je preživio genocid u Srebrenici i trenutno obnaša dužnost kustosa i prevodioca u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari.

(Kliker.info-AA)