Joe Biden iznenada došao u Kijev, stigao vozom iz Poljske u potpunoj tajnosti

Američki predsjednik Joe Biden nenajavljeno je u ponedjeljak posjetio Kijev, javio je BBC.

Nešto kasnije ovu vijst je potvrdio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavivši na Telegramu fotografiju s američkim predsjednikom Joeom Bidenom u Kijevu, uz poruku “Joseph Biden, dobro došao u Kijev! Vaš posjet iznimno je važan znak podrške svim Ukrajincima.”

The New York Times javlja kako je Biden u Kijev stigao vozom . Vožnja od poljske granice do Kijeva trajala je oko sat vremena. NYT opisuje posjet kao “demonstraciju odlučnosti Bidenove administracije”.

Posjet je izveden u potpunoj tajnosti iz sigurnosnih razloga, pri čemu su dužnosnici Bijele kuće danima nijekali da Biden planira prijeći ukrajinsku granicu

Biden je po rasporedu trebao u ponedjeljak stići u posjet Poljskoj, ali BBC javlja da je prije toga došao u Kijev.

Radi se o prvom posjetu američkog predsjednika Ukrajini otkad je Rusija izvršila invaziju na tu zemlju 24. februara prošle godine.

