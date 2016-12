Jerko Ivanković-Lijanović predlaže : Zemlju integrisati na principu Zapadne Njemačke; Ukinuti kantone, a puno su i dva entiteta

Ja sam napisao izmjene Ustava FBiH u kojima planiramo ukinuti kantone, predsjednika i podpredsjednike FBiH i Dom naroda te uspostaviti jednu efikasnu vladu i parlament sa jednim domom, te na taj način napraviti uštedu od 500 miliona KM i ta sredstva usmjeriti u ekonomski razvoj, rekao je za TV1, predsjednik Narodne strane Radom za boljitak, Jerko Ivanković Lijanović.

TV1: Dugo Vas nije bilo u javnosti, a onda ” s neba pa u rebra” najavljujete da ćete biti kanidat za člana predsjedništva. Zašto Vas nije dugo bilo i šta vas je motivisalo da najavite kandidaturu?

LIJANOVIĆ: U tome periodu je dosta laži i tračeva izneseno na moj račun. Rado bih govorio o toj temi, ali nažalost imam mjere zabranje, tako da ćemo to morat ostavit za neku drugu priliku ali ono što je najvažnije je da sam se dobro odmorio i spreman sam za novi mandat. Kadidatura za člana predsjedništva je došla na inicijativu velikog broja mojih simpezitera. Preko 80 hiljada ljudi mene prati na facebook profilu i oni su insistirali nezadovoljni aktuelnim predsjedništvo i vlašču i smatrali su da bi neko odlučan trebao se kandidirati i povesti ovu zemlju iz etničkog komflikta i siromaštva ui uvesti u saradnju i razvoj i vjerujem da ćemo to uraditi.

TV1: Dok ste se odmarali, kakav ste plan napravili. Na čemu ćete temeljiti svoju kampanju. Šta možete ponuditi građanima?

LIJANOVIĆ: Program je u pripremi, ali nekoliko važnih stvari od kojih je jedna strukturalna izmjena Ustava FBIH. Smatram da zemlju trebamo integrirati na principima Zapadne Njemačke. Ona je imala neke sličnosti nakon Drugog svjetskog rata kao i naša zemlja. Bila je podjeljena na dva djela, jedan pod ruskim a drugi pod uticajem SAD-a. Mislim da su to zdravi principi ali moramo početi po onoj staroj poslovici, očistiti svoje dvorište najprvo. Ja sam napisao izmjene Ustava FBIH u kojima planiramo ukinuti kantone, Predsjednika i podpredsjednike FBIH i Dom naroda te uspostaviti jednu efikasnu vladu I parlament sa jednim domom, te na taj način napraviti uštedu od 500 miliona KM, i ta sredstva usmjeriti u ekonomski razvoj. Da svi ljudi mogu živjeti od svoga rada a isto tako da svi oni kojima danas nedostaje sredstava, poput penzionera, poljoprivrednika, radnika u proizvodnom sektoru koji rade jako jeftino, da im se osigura normalan život.

TV1: Kako ocjenjujete rad trenutnog saziva predsjedništva?

LIJANOVIĆ: To će najbolje ocijeniti stanovnici naše zemlje. Ono što ja neću raditi a to je nabavka luksuznih automobila i otvaranja trotoara. Radit ćemo neke važne stvari, poput vođenja vanjske poliitike u interesu domaće ekonomije a ne stranih lobija kao što se to radi sad. To znači da ćemo otvarat ćemo fabrike u proizvodnom sektoru a ne ovo što imamo danas.

TV1: Najavljujete otvaranje fabrika i radnih mjesta, međutim došli ste u situaciju da prodajete kompaniju, mesnu industriju Lijanović. Zbog čega?

LIJANOVIĆ: Naša porodična firma je radila preko 30 godina. Svi stanovnici znaju da su to bili najkvalitetnijih proizvoda i najuspješnijih firmi u BiH. To je kompanija koja međunarodno priznaim revizorskim izvješajima, iskazivala prihode od stotine miliona KM još 1998.godine, a to je sve bilo prije moga angažmana u politici a to je dodatna potvrda da moj politički angažman nije motiviran novcem nego time da nešto uradimo u ovoj zemlji, ali zadnjih desetak godina moja politička konkurencija zloupotrebom institucija vlasti praktično kompaniji nanosi veliku štetu i onemogućava joj rad. Čak su uspjeli u tome da meni zabrane pristup kompaniji, što je trajalo godinama. Zaključio sam da moj politički rad je daleko potrebniji ovoj zemlji jer proizvodnju mesa i mesnih prerađevina će vjerovatno raditi i neki drugi ljudi u BiH. Možda ne dobro kao mi, ali ovaj politički dio, objektivno, nema puno onih koji bi to mogli raditi a ja već tu imam iskustvo i mislim da ćemo napraviti nešto jako dobro za ovu zemlju.

TV1: Kako gledate na rad aktuelne federalne Vlade?

LIJANOVIĆ: Nažalost jako loše. Vlada je zavukla ruke u džepove u koje nije smjela,radnicima, nezaposlenim, penzionerima. Ako se ruka negdje trebala zavući onda je to onima koji koriste luksuz. Svjedoci smo da penzioneri žive od 320 KM i to je nemoguće. Ukidanjem kantona i uštedom sredstava, stvara se prostor da ta minimalna penzija more ići do 400 KM. Radnicima se udaraju nameti na plaće a oni već nose teret. Na jednu teško zarađenu plaću od 500 KM , državi se mora dati 70 posto a to je nedopustvo. Pripremio sa zakon o ukidanju doprinosa na plaće u proizvodnom sektoru. Mi moramo te ljude rasteretiti davanja državi a na taj način firme će na tržištu biti konkuretne i sposobne da prihvat investicija. Poljoprivreda je devastirana. Ono što smo napravili u mom mandatu, sada se to uništava. Smanjeni su poticaji, ukiniti poticaj za investicije u poljoprivredna gazdinstva a to je nedopustivo u zemlji gdje uvozimo 80 posto hrane. Napravio sam na 265 stranica strategiju razvoja poljoprivrede i to ćemo provesti u narednom mandatu.

TV1: BiH je napravila pomak na EU putu, ali sada se otvaraju neka nova pitanja, reforme Ustava, novi entitet. Po Vama šta bi Hrvatima donio taj treći entitet o kojem se priča?

LIJANOVIĆ: Pomak prema EU se prezentira kao veliki uspjeh iako smo samo pokazali svoje osobne podatke. Mi smo dobili upitnik da popunimo svoje osobne podatke. Nažalost u tome pristupu ne uzimamo ono što je najvažnije za naše stanovnike a najvažnije je tržitšte od 500 miliona ljudi, da radna mjesta otvorimo ovdje kako bi plasirali a to ne dešava jer imamo obrnutu situaciju.Što se tiče trećeg entiteta, puno su nam i ova dva, moramo integirati zemlju na principu Zapadne Njemačke, ukinuti kantone.

TV1: Kako gledate na zadnji sastanak Dodika i Čovića na kojem su predložili ukidanje stranih sudija u Ustavnom sudu BiH?

LIJANOVIĆ: Sastanak dvije jednonacionalne stranke iz dva naroda i neki dogovor protiv trećeg nikada nije dobar. Građanima nije ni u prvih pedeset prioriteta Ustavni sud. Vlast bi se morala baviti drugim temama.

TV1: Vaša stranka je na zadnjim izborima u Mostaru 2008.godine osvojila skoro isti broj vijećnika kao i HDZ. Šta sa Mostarom i hoće li Vaša stranka ponovo u Mostaru biti aktivna?

LIJANOVIĆ: Narodna stranka radom za boljitak je na izborima 2008.godine u Mostaru osvojila više glasova nego HDZ ali isto mandata. Falilo nam je par glasova da osvojimo osmi mandat. To je jedan primjer, kada izgube izbore u Mostaru, oni više neće da se izbori održavaju jer se boje da bi ostali bez vlasti. Nedopustivo je da tako jedan prelijep grad bude bez odlučivanja vlastitih stanovnika. Vlast mora pod hitno omogućiti građanima da odlučuju o milionima maraka koje se troše. Mislim da oni koji to sada rade bez mandata građana bi trebali sami da prekinu tu praksu i kazati da to više ne žele raditi i na taj način prisiliti aktuelnu vlast da mora regulirati pravila kako bi se izbori mogli održat.

Narodn stranka radom za boljitak svako rješenje koje će vlast dogovorit, samo da se implementira i omogući građanima Mostara da mogu glasati, a onda ćemo na sljedećim izborima pobjediti i to unaprijeđivati.

TV1: Hoćete li se i zvanično aktivirati na pronalaženju rješenja za Mostar?

LIJANOVIĆ: U svakom slučaju, ali podržavamo svako rješenje aktuelne vlasti, jer ćemo mi to kasnije sa građanima unaprijediti lako ali nam moraju omogućiti da izađemo na izbore. Ovako je sve blokirano?

TV1: Hoći Vas biti na tim izborima?

LIJANOVIĆ: U svakom slučaju. Kao pobjednička stranka iz 2008. želimo pokazati šta se u Mostaru može uraditi i kako Mostar može biti napredan grad a ne ono što imamo danas.

TV1: Kako gledate na situaciju u regionu. Izajva Kolinde Grabar Kitarević o islamizaciji u BiH je podgila dosta prašine?

LIJANOVIĆ: Hrvatskoj predsjednici sam uputio jedno pismo i ukazao da su muslimani u BiH jedna svjetla tačka i da nije dobro informirana. Činjenica je da je sestrinska stranka iz BiH loše informira. Mi ćemo zajedno sa svim narodima napraviti jedno mjesto za dobro življenje i ne trebaju nam susjedi soliti pamet. Dovoljno je to što su do sada radili. Mi moramo preuzeti odgovornost u svoje ruke i zemlju povesti u pravom smjeru.

